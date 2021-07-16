孫大午哭喊「生不如死」 拒認9罪

中國 知名農民企業家、河北大午農牧集團創辦人孫大午等人，涉嫌尋釁滋事罪、聚眾衝擊國家機關罪、非法吸收公眾存款罪等9宗罪的案件，昨天上午在河北高碑店市法院開庭審理。孫大午及多名被告堅稱自己無罪，堅決要求辯護人無罪辯護。律師估計案件預計要審理至少30日以上。

據香港 媒體報導，庭前會議由5月17至22日舉行，共計5天半。由於召開倉促，缺乏足夠時間閱卷，現場一片混亂，控辯審三方衝突激烈，幾乎無法達成任何共識。在會議上，孫大午哭稱，「苦不堪言，生不如死，寧願承擔所有的責任。我死都可以。只要把大家解（釋）放了，我死都可以」。

昨天在案件開審前，高碑店有關方面在法院前100米的地方安裝閉路電視；而在法院門口，則有身穿黑衣的便衣公安 ，要求在場關注案件的民眾離開。律師稱該案雖名為公開審理，但實仍限制旁聽。僅有30名家屬及員工准許旁聽，但又被以防疫、場地限制的理由，安排在其他法庭通過影片旁聽庭審情况。

美聯社報導，67歲的孫大午是河北保定徐水人，以養雞養豬起家做大，2003年起多次因借貸，公司平台發表敏感文章，公司員工試圖阻止強拆建築，讚揚維權律師等惹上麻煩。今年4月26日，高碑店公安網絡發言人發布公告稱，大午農牧集團孫大午等人涉嫌違法犯罪，被公安機關依法採取了刑事強制措施，案件已經偵察終結，依法移送高碑店市人民檢察院審查起訴。