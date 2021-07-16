倒賣大宗商品、逃稅 李克強拍桌喊抓「該罰就罰」

中國國務院總理李克強在國務院常務會議上拍桌怒罵，聲稱若發現違規倒賣大宗商品，該抓的抓。（中新社）

中國 「中國政府網」15日罕見地發布一篇新聞稿，披露大陸總理李克強 在大陸國務院 常務會議上拍桌怒罵的情況。根據報導，讓李克強動怒的事件是，大陸當局在審計過程中，發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題。

在當前中共政壇強調「習核心」，幾乎不提「習李體制」之下，李克強主管經濟的總理或「二把手」角色，明顯遭到弱化，因此官方公布這項訊息也就格外引人注意。

「中國政府網」15日發布的新聞稿稱，大陸國務院十四日召開常務會議，「部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作」。李克強在會上說，「此次審計發現違規倒賣大宗商品、偷逃稅款等重大違紀違法問題線索，這些問題擾亂了正常市場秩序和公平競爭的市場環境，侵害了國家法定稅收的基礎，情節十分惡劣。」

據該則新聞稿描述，李克強拍著桌子說：「國務院成立專門調查組，無論涉及到什麼單位、什麼層次，都要一查到底，嚴肅追責。依法依規該罰的罰、該處理的處理、該抓的抓，絕不容忍、絕不手軟。對惡意違法違規的要依法從重打擊。對典型案例要公開曝光。」

李克強還要求中國國務院辦公廳，要將整改情況納入重點督查，加強跟蹤督辦，堅決糾正整改中推進不力、敷衍塞責、弄虛作假等行為。他並定下「時間表」：整改結果必須在今年十月底前報中國國務院，並在向中國全國人大常委會報告後向社會公開。

「堅持政府過緊日子，讓人民過好日子。這一觀念要牢牢扎根，絕不能動搖。」李克強說，「儘管當前財政形勢向好，但越是這種情況下越要『瞪大眼睛』，堅決制止和清理違法違規行為，把寶貴的財政資金切實用到『刀刃』上。」