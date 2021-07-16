新冠口服藥非洲、印度權益 復星砸5.6億買斷

復星醫藥買斷開拓藥業新冠口服藥非洲、印度權益。（開拓藥業公告截圖）

開拓藥業15日在港股公告，與復星醫藥就普克魯胺治療新冠在印度 和28個非洲國家的商業化達成合作協議，復星醫藥產業將獲得普克魯胺在合作區域的獨家註冊和商業化銷售權益，並就此支付開拓藥業人民幣5.6億元（人民幣，以下同，約8600萬美元）款項，包含首付款、開發里程碑約1.1億元（約1700萬美元）以及商業化里程碑4.5億元（約6900萬美元）。

復星醫藥大樓。（取材自官網）

根據協議條款，雙方相互合作、共同推進普克魯胺新冠適應症的緊急使用授權（EUA）申請、推廣和銷售工作，此外，開拓藥業將基於普克魯胺在合作區域內的未來淨銷售額，分級收取不低於利潤總額的50%作為銷售提成。

華爾街見聞報導，新冠口服藥物是疫苗 之外，解決新冠問題的必須品，對於世界重新開放有著重要意義，此次復星醫藥買斷普克魯胺非洲和印度的權益，也證明普克魯胺的價值被進一步認可，在對抗新冠的管線儲備上又多了一款利器。

相比於目前用於新冠治療的藥物，普克魯胺在療效上顯示明顯優勢，預期美國 三期臨床資料將于第3季解盲，最終療效結果屆時將會公布。

另據新華社報導，巴西國家衛生監督局14日宣布，批准在巴西對由中國醫學科學院醫學生物學研究所（簡稱醫科院生物所）自主研發的科維福新冠病毒滅活疫苗進行Ⅲ期臨床試驗。

該試驗將研究科維福疫苗針對18歲及以上成年人的保護效力和安全性。科維福疫苗需接種兩劑，間隔為14天。

巴西國家衛生監督局表示，目前巴西仍有大批民眾尚未接種任何新冠疫苗，因此短期內該試驗的志願者徵集工作不會遇到問題。

巴西衛生部14日傍晚公佈的最新數據顯示，24小時內巴西新增新冠確診病例57736例，累計確診19209729例；新增死亡病例1556例，累計死亡537394例。