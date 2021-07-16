對抗Delta病毒 中通過BNT審批 可望當加強針

復必泰疫苗有望作為加強針，在中國免費接種。（路透）

據財新網報導，中國 引進BNT新冠疫苗 的步伐正在加快。復星醫藥14日在股東大會答覆投資人詢問時表示，國家藥監局對BNT新冠疫苗「復必泰」的審定工作基本完成，正加緊進行行政審批階段。目前8月底進行國內灌裝試產的計畫沒有變化，預計今年底就能實現10億劑疫苗原液的年產能。

復星醫藥董事長兼CEO吳以芳說，「我們和藥監局等部門的溝通很順暢，有關部門對疫苗審批也是一分一秒抓得很緊。」在供貨問題上，復星醫藥也已經與德國BioNTech提前啟動生產準備工作，復必泰疫苗一旦在中國獲批，將能第一時間供應中國國內市場。

財新網指出，在當日股東大會上，復星醫藥表示，國家藥監局對復必泰疫苗的審定工作已經基本完成，專家評審已經通過。復必泰8月底進行國內灌裝試產的計畫沒有變化，工廠正在進行試運行，用以調整設備參數，保證正式的灌裝生產能夠正常進行。按計畫，復星醫藥今年底就能實現10億劑疫苗原液的年產能。

報導並引述知情人士消息稱，國家有關部門已有將復必泰作為接種滅活疫苗人群後續加強針的計畫，「這一部分很可能會是免費接種」。美國之音引述知情人士表示，復必泰被引進中國後很可能作為加強針免費接種，以對抗Delta病毒。

「復必泰」是BioNTech研發的mRNA新冠疫苗BNT162b2在中國及港澳的商品中文名稱，由BioNTech的合作夥伴復星醫藥引進。報導指出，如果復必泰進入中國使用，將是中國最早引入的mRNA新冠疫苗。

在與其他新冠疫苗混打方面，吳以芳表示，香港 大學正在進行復必泰與科興滅活新冠疫苗間的混打研究，公司和中國官方有關方面也正在進行相關研究，目前已知的數據比較樂觀。

美國之音報導，復必泰進入中國的速度明顯慢於人們的預期。德國生物新技術公司的首席執行官沙欣（Ugur Sahin）在今年4月表示，他預計復必泰最遲會在6月完成進入中國的審批手續。沙欣上個月曾表示，輝瑞疫苗對Delta變種病毒是有效的。

香港01引述香港大學李嘉誠醫學院生物醫學學院分子病毒學教授金冬雁曾表示，BNT與莫德納對於所有的毒株，包括巴西、英國、南非和印度變異株全部都能覆蓋，即使有效性下降後還是非常高，基本上還是完全保護。