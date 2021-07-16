不冷戰、不脫鉤 梅克爾會拜登 對華政策仍分歧

中國國家主席習近平（右）與德國總理梅克爾。(新華社資料照片)

德國 總理梅克爾 15日與美國總統拜登會談後通過翻譯表示，對於那些人權得不到保障的地方，兩國將發出聲音並明確表示不同意；與中國 的貿易必須建立在公平的競爭環境、以及遵守共同規則與標準的前提上。有分析稱，梅克爾在中國議題上與美國立場似乎「越來越趨同」；但也有報導認為，雙方在與中國合作的觀點上仍不一致。

法廣報導，梅克爾與拜登在會談時，對強化跨大西洋關係有著共識，且都對中國在高科技領域的攻城略地表示擔憂。雙方就印太戰略，與中國合作，例如貿易計畫，觀點並不一致。

自由亞洲電台報導，梅克爾通過翻譯表示，她與拜登討論了外交政策的優先事項，包含中國。 「我們是支持自由、民主社會的國家...... ，對於那些人權得不到保障的地方，我們將發出聲音並明確表示我們的不同意。我們也要確保世界所有國家的領土完整」。梅克爾還說，與中國的貿易必須建立在一個公平的競爭環境、以及遵守共同規則與標準的前提上。

報導引述一名白宮國安會資深官員在14日的電話簡報說，中國議題是兩位領導人之間議程的一部分，「跡象表明我們與盟友及合作夥伴（在對華戰略上）越來越趨同」；但事實上，對華政策仍是美德重要的分歧點之一。在拜登政府號召盟友組建「民主聯盟」對抗中國之際，梅克爾領導的德國政府始終不願對北京擺出強硬姿態。有分析稱，梅克爾看重的是對華巨大的商業利益，「中國是她最大的盲點」。

觀察者網報導，美國「外交政策」雜誌14日援引德國馬歇爾基金會（GMF）烏爾里希·施佩克（Ulrich Speck）的話寫道，「梅克爾帶著兩個信息來到華盛頓。第一，我們不想要新冷戰。第二，我們不想脫鉤。如果美國人想讓我們走上針對中國的敵對道路，我們不會加入」。

文章稱，德國人和其他歐洲人對拜登急於推動他們達成新共識，尤其是針對中國的共識感到不快。梅克爾對北京態度反映德國乃至於歐盟對美國深層悲觀態度，「當美國不再是可靠盟邦，脆弱的歐洲其實沒有跟北京對抗的本錢」。

在雙方各有堅持的狀況下，華府在中國問題上目前恐難整合西方國家組成抗中陣線，或許得等到9月德國大選、梅克爾卸任後，拜登和德國新總理才有再商量的機會。