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外交再觸礁？北京拒薛曼會見樂玉成 美暫停訪中

記者張文馨／華盛頓報導
北京拒絕美國副國務卿薛曼會見中國外交部副部長樂玉成，美方因此暫停這項行程。（路透）
北京拒絕美國副國務卿薛曼會見中國外交部副部長樂玉成，美方因此暫停這項行程。（路透）

美中外交高層第二次接觸觸礁？英國金融時報報導，北京拒絕美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)26日訪問中國時，會見中國外交部副部長樂玉成，美方因此暫停這項行程；金融時報形容，這是自3月美中外交高層阿拉斯加會談以來，中國刻意冷落美國。

金融時報引述四名知情人士說法指，薛曼原定訪問日韓與蒙古後，前往中國天津，會晤其對口、負責日常外交事務的副部長樂玉成；不過北京拒絕，並提出由外交部第五號人物、主管美國事務的副部長謝鋒接見，或透過視訊與中國外交部長王毅會晤；為此，美國暫停了薛曼訪中計畫。

美中關係在拜登政府上台後持續緊張，歷經拜登總統與中國國家主席習近平通話、國務卿布林肯(Antony Blinken)和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加舉行會談不歡而散，美中經貿官員順利通話，軍事高層接觸停擺，如今美方正在運作拜習會。

金融時報報導，不只薛曼的會面對口官員被降級，中方日前拒絕美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話時，也建議奧斯丁會見較低階層的國防官員。

在阿拉斯加會談結束後，楊潔篪私下告訴布林肯，樂見在中國舉行後續會議，布林肯當時回應「謝謝」，楊潔箎追問布林肯這是同意了？布林肯說，「謝謝就是謝謝」，清楚表明美國無意再舉行一場激怒中國的會議。

金融時報引述喬治華盛頓大學中國問題專家麥艾文(Evan Medeiros)評論稱，中方是在「玩遊戲」，副國務卿會見的一向都是外交部二把手；他說，中國的舉動是危險的，在已經高度緊張的時刻，徒增不信任、緊張和誤判風險。

不過，布魯金斯研究所外國政策項目研究員何瑞恩(Ryan Hass)認為，這是美國新政府上台時常見的討價還價，美中雙方總是希望捍衛其會面層級，這些問題通常可在資深官員抵達當地時解決，但並非絕對。

金融時報引述一名國務院資深官員說法表示，美國將持續探索與中方官員往來的機會，和所有出國訪問一樣，國務院只會在能達到實際且建設性目標時，才會宣布出訪。

金融時報報導，美方認為，薛曼此行是為布林肯訪中投石問路，以進一步安排拜登和習近平今年十月在二十國領導人(G20)會議上的雙方首度會晤。中國駐美大使館並未回應此事。

中國 美國 布林肯

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