協助阿富汗政治和解 王毅：可在華重啟談判

中國外長王毅表明願在中國舉辦阿人內部談判。（取材自外交部網站）

阿富汗 局勢隨美國撤軍而緊張升級，中國 外長王毅 14日在塔吉克會見阿富汗外長阿特馬爾，表明中方願適時提供便利，在中國舉辦阿人內部談判，以協助阿國政治和解。阿方同意中方在阿問題上的主張，希望與中方加強在雙、多邊框架下的合作，推動政治解決阿問題。

中新社報導，王毅指出，當務之急是避免發生內戰，重啟阿人內部談判，尋求政治和解方案，尤其是防止各種恐怖勢力在阿乘機坐大，絕不能使阿再度成為恐怖分子的聚集地。

王毅稱中方支持本著「阿人所有，阿人主導」原則，通過對話協商，在阿構建廣泛包容的政治架構；支持阿成為獨立、自主、中立的國家，奉行溫和穆斯林政策；支持阿堅定打擊一切形式的恐怖主義，同所有鄰國友好相處。

王毅強調，中方從不幹涉阿內政，也沒有任何地緣政治考慮，將繼續尊重阿獨立、主權和領土完整，相信阿人民有能力治理好自己的國家。中方願隨時提供便利，在中國舉行阿人內部談判，為阿問題的政治解決貢獻力量。

王毅14日在上海合作組織—阿富汗聯絡組外長會議上提出5點建議：阻止美國甩鍋卸責、防止恐怖主義勢力回潮、合力助推和解進程、積極加強多邊協調並持續助力阿和平重建。

在會議上，其他各國外長均對阿富汗局勢因美撤軍生亂感到擔憂，均警惕國際恐怖勢力在阿回潮。各方呼籲堅定推進阿富汗問題政治解決進程，支持阿恢復和平、發展經濟、打擊恐怖主義和「三股勢力」，支持在阿建立包容的政治架構，支持上合組織為阿富汗實現和平和解發揮重要作用，致力於在地區和國際層面加強協調合作、促進阿持久和平與可持續發展。