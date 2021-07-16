我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

協助阿富汗政治和解 王毅：可在華重啟談判

中國新聞組／北京16日電
中國外長王毅表明願在中國舉辦阿人內部談判。（取材自外交部網站）
中國外長王毅表明願在中國舉辦阿人內部談判。（取材自外交部網站）

阿富汗局勢隨美國撤軍而緊張升級，中國外長王毅14日在塔吉克會見阿富汗外長阿特馬爾，表明中方願適時提供便利，在中國舉辦阿人內部談判，以協助阿國政治和解。阿方同意中方在阿問題上的主張，希望與中方加強在雙、多邊框架下的合作，推動政治解決阿問題。

中新社報導，王毅指出，當務之急是避免發生內戰，重啟阿人內部談判，尋求政治和解方案，尤其是防止各種恐怖勢力在阿乘機坐大，絕不能使阿再度成為恐怖分子的聚集地。

王毅稱中方支持本著「阿人所有，阿人主導」原則，通過對話協商，在阿構建廣泛包容的政治架構；支持阿成為獨立、自主、中立的國家，奉行溫和穆斯林政策；支持阿堅定打擊一切形式的恐怖主義，同所有鄰國友好相處。

王毅強調，中方從不幹涉阿內政，也沒有任何地緣政治考慮，將繼續尊重阿獨立、主權和領土完整，相信阿人民有能力治理好自己的國家。中方願隨時提供便利，在中國舉行阿人內部談判，為阿問題的政治解決貢獻力量。

王毅14日在上海合作組織—阿富汗聯絡組外長會議上提出5點建議：阻止美國甩鍋卸責、防止恐怖主義勢力回潮、合力助推和解進程、積極加強多邊協調並持續助力阿和平重建。

在會議上，其他各國外長均對阿富汗局勢因美撤軍生亂感到擔憂，均警惕國際恐怖勢力在阿回潮。各方呼籲堅定推進阿富汗問題政治解決進程，支持阿恢復和平、發展經濟、打擊恐怖主義和「三股勢力」，支持在阿建立包容的政治架構，支持上合組織為阿富汗實現和平和解發揮重要作用，致力於在地區和國際層面加強協調合作、促進阿持久和平與可持續發展。

阿富汗 王毅 中國

上一則

孫大午哭喊「生不如死」 拒認9罪

下一則

香港記協：國安法1年 港新聞自由惡化

延伸閱讀

中國要求塔利班：與恐怖勢力劃清界線

中國要求塔利班：與恐怖勢力劃清界線
中俄友好條約20年 王毅：鞏固戰略協作

中俄友好條約20年 王毅：鞏固戰略協作
美撤軍阿富汗…王毅訪中亞3國 胡錫進：塔利班是中好友

美撤軍阿富汗…王毅訪中亞3國 胡錫進：塔利班是中好友
中美高層年內接觸？王毅呵一聲 中媒：美國人聽懂了嗎

中美高層年內接觸？王毅呵一聲 中媒：美國人聽懂了嗎

熱門新聞

2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
認親現場。（取材自聊城公安）

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

2021-07-14 02:17
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00
李澤楷。（中新社）

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

2021-07-15 07:45
男子拽著女子的脖子，女子雙腳騰空離地。（視頻截圖）

被前男友強拖上車…廣西妙齡女哀號求救 驚動全網

2021-07-12 13:00
中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

2021-07-10 21:16

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植