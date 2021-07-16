APEC臨時峰會 拜登、習近平首度同時出席亞太事務論壇

美國總統拜登參加亞太經合會（APEC）領導人視訊會議，將與中國領導人首次同時出現在一個亞太事務論壇上。(路透)

亞太經合會（APEC）領導人視訊會議16日臨時召開，主題是對付和結束新冠疫苗疫情 ，支持全球經濟復甦。這是美國 總統拜登 今年1月上任以來與中國領導人首次同時出現在一個亞太事務論壇上。美國之音報導，預計這次峰會將成為美國與中國繼續角逐影響力的最新平台。

白宮14日宣布，總統拜登將參與這次由紐西蘭總理阿爾登主持的峰會，聲明稿指出，這將是拜登首次與亞太地區多個國家領導人、尤其是東南亞國家領導人接觸，他會強調東南亞地區的重要地位以及他對自由與開放印太地區的願景。期間拜登將向各領導人介紹美國為亞太地區提供新冠疫苗的最新情況，並提出有利共同繁榮和包容的經濟議程。

中國外交部15日宣布，國家主席習近平16日也會在北京以視訊的方式出席這次峰會，但沒有具體列出習近平發言的話題。

APEC峰會原訂11月舉行，但阿爾登考量到疫情嚴重性，決定臨時加開一場峰會，從宣布到舉行還不到5天間隔。除了拜登與習近平，俄國總統普亭也將與會。

阿爾登表示，Delta變異株在泰國和印尼的大流行，顯示各國自掃門前雪的做法是個錯誤：「直到所有人都安全，否則沒有人是安全的」。

聯合國數據顯示，在某些已開發國家，疫苗接種率高達7成，但是在低收入國家，接種率還不到1%。

不過，阿爾登有意淡化峰會提出重大聲明可能性，只說峰會是讓各國領導人有機會集體討論現存的挑戰。

APEC這3年都沒有召開實體會議，2019年，因智利發生暴動而臨時取消；2020年則因疫情，主辦國馬來西亞改採線上會議，今年同樣因疫情關係，由主辦國紐西蘭將召開線上會議。