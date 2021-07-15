恐攻？ 巴基斯坦巴士爆炸 中工程師9死28傷

巴基斯坦一輛載有約40名中國工程人員的巴士發生爆炸，墜下河谷。（美聯社）

據路透消息，當地時間7月14日，巴基斯坦北部一輛載有約40名中國 工程人員的巴士發生爆炸，造成13人死亡，包括9名中國公民，另有28名中國公民受傷。

當地政府官員及警方稱，巴士載有約40名中國工程師、測量師和機械人員等，突然爆炸後巴士引擎起火，墜下河谷，但不確定是路邊炸彈還是巴士上裝有炸彈。開普省警方最高官員安薩里表示，除中國公民外，還有兩名巴方士兵和兩名當地人死亡。傷者被送至拒爆炸點約10公里外的醫院。

中國外交部發言人趙立堅在14日的記者會上表示，中方對巴基斯坦開普省發生炸彈襲擊造成中方人員傷亡表示震驚和譴責，對在襲擊事件中身亡的中方、巴方人員表示哀悼，對其家屬和受傷人員表示慰問。他表示，巴方安全力量已經採取措施控制了局面，妥善轉移並救治傷員。中方已經要求巴方盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員機構和項目安全。

巴國外交部發聲明，指巴士「因機械故障，導致氣體泄漏，引發爆炸並墜下河谷」，事件有待「進一步調查」。通報強調，巴方正與中國使館保持密切聯繫，巴方高度重視當地中國公民、項目和機構的安全。

據央視新聞客戶端15日報導，當地時間7月14日，國務委員兼外長王毅 在杜尚別會見巴基斯坦外長庫雷希。

王毅表示，中方對當天在巴發生的中方人員嚴重傷亡事件感到震驚。希巴方迅速查明事發原因，全力救治傷員，及時做好善後，防止類似事件再次發生。如是恐怖襲擊，要立即緝拿兇手，嚴懲肇事者。應從中吸取教訓，進一步加強中巴合作項目安保措施，確保所有項目都能安全順利運行。

庫雷希代表巴基斯坦政府和人民就中方人員嚴重傷亡事件向中方表示誠摯慰問。庫雷希表示，初步調查顯示，這是一起事故，目前尚未發現有恐怖襲擊的背景。

路透還援引一位當地官員透露，這輛載著30多名中國工程師的巴士要前往上科希斯坦地區的達蘇水電站項目。

據人民網此前報導，達蘇水電站地處帕米爾高原，當地水利資源豐富，但是地形地貌複雜，是巴基斯坦工程難度最大的水電項目。該水電站由中國葛洲壩集團股份有限公司投資 建設，一期工程規畫劃裝機容量2160MW，造價估算為25億美元。

項目一期工程預計於2025年4月開始蓄水。巴基斯坦總理今年6月剛剛視察工地，還與中方工程人員互動。