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百艘船一動不動 美衛星圖揭中漁船排廢汙染南海

編譯張君堯／綜合報導
衛星圖像顯示，數百艘停泊在南海爭議地區的中國漁船排放了「數噸未經處理的汙水」。（取材自Simularity）
衛星圖像顯示，數百艘停泊在南海爭議地區的中國漁船排放了「數噸未經處理的汙水」。（取材自Simularity）

美國公司聲稱衛星圖像顯示，數百艘停泊在南海爭議地區的中國漁船排放了「數噸未經處理的汙水」，從而破壞珊瑚礁和敏感的海洋生態系統。

創立於2011年的美國公司「Simularity」專門分析衛星圖像，該公司一直在監測200多艘來自中國、並在菲律賓海域聲稱擁有主權的漁船。執行長德爾（Liz Derr）12日在馬尼拉智庫「Stratbase ADR」研究主辦的論壇上稱「當船隻不動時，糞便就會堆積起來」，更指出「來自南沙群島錨泊船隻的汙水正在破壞珊瑚礁，我們可以從太空看到這一點」。

德爾透露，最新衛星圖像首次顯示該地區大量、持續存在的中國漁船與周圍海洋環境退化之間的聯繫，並解釋說「汙水促使浮游植物等微型藻類迅速繁殖，使其公司能夠監測中國船隻的汙水排放量，因為浮游植物含有『葉綠素A』，這是一種在多光譜成像中顯示為白色斑塊的細菌色素」。而介於2016年5月14日至2021年6月17日之間的圖像顯示，共計236艘中國漁船在水域中「一動不動」。

為了展示藻類生長的「戲劇性變化」，德爾比較5個珊瑚礁周圍水域的多光譜圖像。德爾警告，這類汙染導致的珊瑚礁退化可能會產生嚴重後果，因為「珊瑚礁魚類為大約85%的沿海居民提供主要的蛋白質來源」。德爾還補充說「海洋中的所有生物都是相互關聯的」。

不過菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）13日對德爾的報告作出回應，稱「雖然我們尚未確認這些廢料已經到達我們的水域，但這種不負責任的行為如果屬實，無疑會對該地區的海洋生態造成嚴重破壞」。然而他表示仍在核實Simularity公司的報告。

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