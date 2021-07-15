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有國安威脅 FCC撒19億美元拆除華為、中興設備

中國新聞組／北京15日電
美國聯邦通信委員會（FCC）13日通過一項19億美元的補貼計畫，為美國運營商拆除華為中興等中國企業製造設備的費用提供報銷。(路透)
美國聯邦通信委員會（FCC）13日通過一項19億美元的補貼計畫，為美國運營商拆除華為中興等中國企業製造設備的費用提供報銷。(路透)

美國聯邦通信委員會（FCC）13日通過一項19億美元的補貼計畫，為美國運營商拆除華為中興等中國企業製造設備的費用提供報銷。FCC認定華為和中興對美國的通信網路構成了國家安全的威脅，去年12月頒布規定，要求美國運營商拆除並替換華為和中興的設備。

美國之音報導，聯邦通信委員會代理主席羅森沃西（Jessica Rosenworcel）說，這些設備存在可能被外國行為人操縱、破壞或控制的嚴重危險，「我們將對網絡逐一進行評估，對基站逐一進行評估，對路由器逐一進行評估，直到我們排除可能損害國家安全的我們的設備。這是一項艱鉅的任務」。

這對鄉村通信運營商來說是個很大的議題，因為他們面臨很高的代價，又難以找到工人來拆除這些設備。

聯邦通信委員會的最終命令將符合費用報銷要求的運營商範圍從客戶少於200萬的運營商擴大到用戶在1000萬以下的運營商。如果營運商申請的報銷數字超過計畫的金額，將優先補貼200萬或以下用戶數量的運營商。

聯邦通信委員會2020年9月估計，從美國通信網絡中拆除華為和中興公司生產的設備並用其它設備替代，需要18億3700萬美元的費用。

聯邦通信委員會今年3月認定華為、中興、海能達通信、杭州海康威視和浙江大華科技這五家中國公司對美國國家安全構成威脅，美國政府2020年8月禁止聯邦政府從這五家中國公司採購任何產品與服務。

對此，華為發表聲明批評美方規定「不過是一種不切實際的嘗試，試圖去修復本沒有遭到破壞的東西」，強調FCC的舉措只會給美國偏遠地區的營運商帶來嚴重挑戰，使得他們無法持續向客戶提供高水平和高質量的服務。

美國 華為 中國

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