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為「拜習會」鋪路？ 美副卿薛曼下周訪中副外長

記者羅印冲／綜合報導
美國副國務卿薛曼將訪中國，為「拜習會」鋪路，圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。(路透資料照片)
美國副國務卿薛曼將訪中國，為「拜習會」鋪路，圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。(路透資料照片)

中美關係在美國總統拜登上任後並未出現緩和，迄今拜登與中國國家主席習近平也尚未舉行峰會，但據美國和香港媒體披露，美副國務卿薛曼（Wendy Sherman）預計下周在天津與中國副外長謝鋒會面，被認為中美在為「拜習會」鋪路。

中美外交高層在今年三月於阿拉斯加激烈交鋒後，雙方外交和軍事角力不斷，薛曼若能與謝鋒如期會面，將是兩國高層官員自三月以來首度面對面的接觸，也是觀察美中關係未來走向的重要指標。

彭博社引述消息指，薛曼計畫七月下旬訪問中國。港媒南華早報也披露，華盛頓將於下周派遣一名高級外交官訪陸，此次訪問被視為朝可能舉行的「拜習會」邁出重要第一步。

報導引述一位消息人士稱，薛曼將在天津會見外交部副部長謝鋒。他們將討論美國國務卿布林肯和中國外交部長王毅會晤的可能性。這次會晤被認為十分關鍵，中美外交首長若能會面，顯示「拜習會」的日程更加接近。

報導指出，白宮印太事務協調總監坎伯日前指出，華府將繼續支持與台灣堅實的非官方關係，但他也明確表示不支持台獨。對北京來說，台獨是不可跨越的紅線。薛曼此行將是觀察拜登政府下階段中國政策方向的難得機會。

一位不具名的消息人士說：「這次（坎伯）談話後，兩國是時候去聊聊，了解雙方關係是否繼續的問題了。」

杜如松：競爭戰略削弱中國實力

另據美國之音報導，白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松(Rush Doshi)近日出版新書「長期博弈：中國取代美國的大戰略」顯示美國更強硬對華戰略。他認為，美國競爭戰略重點是削弱中國的實力和秩序，建立美國實力和秩序的基礎。

他排除單邊妥協、討價還價容納或安撫中國的戰略，以及通過和平演變或政權更替改變中國的戰略。在對這兩種戰略進行評估後，杜如松發現「最符合邏輯的剩餘選項就是競爭戰略」。

杜如松認為，美國不能跟中國進行美元對美元、船艦對船艦，或是貸款對貸款的對稱競爭，原因是「中國純粹的相對規模」。因此美國應試圖以低於中國推動其秩序建立的成本去削弱中國秩序的建立。

中國 美國 拜登

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