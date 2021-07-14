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蘇州酒店坍塌奪17命 住客逃一劫：蘭州拉麵救了我

中國新聞組／北京14日電
蘇州市吳江區四季開源酒店輔房坍塌，造成17人死亡。（（取材自消防救援局）
蘇州市吳江區四季開源酒店輔房坍塌，造成17人死亡。（（取材自消防救援局）

「當時再晚塌1分鐘我就走進樓裡面了」，來山東的王姓客車司機12日當天也是江蘇四季開源酒店的房客，就在意外發生10分鐘前，他出門吃蘭州拉麵躲過一劫。酒店坍塌造成17人死亡，驚魂未定的他決定在離開前再去這家麵店感謝老闆，「一碗蘭州拉麵救了我一命」。他說如果麵館離酒店再近點，或是老闆娘出餐再快一點的話，「我就沒這麽幸運了」。

蘇州市吳江區四季開源酒店輔房坍塌，現場變得像廢墟。（中新社）
蘇州市吳江區四季開源酒店輔房坍塌，現場變得像廢墟。（中新社）

九派新聞報導，江蘇蘇州四季開源酒店輔房12日下午發生坍塌， 截至7月14日10時，共搜尋出被困人員23人，其中17人遇難。

事件發生後，網友「一個幸運的人」在網上發文稱「酒店坍塌，一碗蘭州拉麵救了我一命」。發文的網友姓王，是一名來自山東的客車司機，7月12日從青島出發的，開了近八個小時的車，大約下午1點左右到蘇州。

趕到酒店的時候已經是下午15點左右，他打算住5天所以先上樓看看房間。看了房間還算滿意，但就是二樓裡面有特別大的裝修沖擊鑽聲音。

當時已經下午3點多了，肚子挺餓的他外出找了一家蘭州拉麵館吃麵，吃完步行回酒店大約10至15分鐘時間。

當他走到酒店大院門口就看到滿天的塵土，因為酒店前台的樓和客房樓是緊挨著的但不是一體的，所以酒店前台的樓正好把倒塌的客房樓擋住，「我只看到滿天的塵土並不知道發生了什麽事」。

不到2分鐘後他就看到有兩個騎警騎著摩托進來，酒店前台的小姑娘跑出來喊「 裡面有人被壓住了」，他才反應過來原來是房子塌了。

紅星新聞報導，王姓司機當時以為可能是某個房間出了點問題，壓著人了，沒想到會這麽嚴重。事後才發現只要他再晚回去1分鐘，就會被壓在裡面。當時他給親友報平安的時候，他們也沒有意識到這麽嚴重，也是後來看了新聞才知道事故嚴重。

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