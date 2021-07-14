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「孔雀公主」楊麗萍 與半裸男即興共舞 網友嘆沒看到

中國新聞組／北京14日電
楊麗萍（左）看坂本龍一展覽時，傳出與一名赤裸上半身的男子現場即興跳舞。（視頻截圖）
楊麗萍（左）看坂本龍一展覽時，傳出與一名赤裸上半身的男子現場即興跳舞。（視頻截圖）

中國頂級舞者、63歲的「孔雀公主」楊麗萍，日前看坂本龍一展覽時被偶遇，在現場即興與赤裸上半身的男子舞了起來。有博主曬出這段視頻寫道：「楊麗萍老師在現場即興跳了起來！誰要認識楊老師幫我們感謝她，然後希望邀請她再來啊！太可惜了，自己沒看到這一幕。」

楊麗萍（左）與赤裸上半身的男子現身看展，引發關注。（視頻截圖）
楊麗萍（左）與赤裸上半身的男子現身看展，引發關注。（視頻截圖）

網易娛樂報導，在視頻中，楊麗萍扎麻花辮頭戴圓頂禮帽，身穿黑色刺繡長裙手臂纖細，在展覽場地的特效下伴隨著空靈的聲音即興跳舞，與一名頭扎小辮赤裸上半身的男子默契互動，傳達自己的舞蹈靈感，畫面優美靈動。該名男子據說是楊的徒弟朱鳳偉。跳完後，楊麗萍老師迅速轉身離開，低調十足，周圍的觀眾都在用手機拍攝這美麗的瞬間。

網友們紛紛評論：「很高興楊麗萍老師也喜歡藝術，並有自己的見解」、「藝術是每個神聖靈魂的相通」、「這是我不花錢能看的？當時的觀眾可都太幸運了」。

作為中國的頂級舞者，楊麗萍老師始終保持著自己對舞蹈的熱愛。1986年創作並表演獨舞「雀之靈」，藉此一舉成名。1992年成為中國大陸第一位赴台灣表演的舞蹈家，1994年憑藉獨舞「雀之靈」榮獲中華民族20世紀舞蹈經典作品金獎。2003年和2009年她相繼編導並主演原生態歌舞「雲南映象」、「雲南的響聲」，大獲成功。

她以「孔雀舞」聞名，其舞蹈風格多源於自然和真實的生活，擅長將舞蹈中原本動態的藝術表現形式轉化為靜態，被譽為繼毛相、刀美蘭之後的「中國第二代孔雀王」，是中國大陸第一個舉辦個人舞蹈晚會的舞蹈家，多年來她出訪各國進行藝術交流，相繼在菲律賓、新加坡、俄羅斯、美國、加拿大、台灣、日本等國家和地區舉行專場舞蹈晚會上千場。

楊麗萍為了喜愛的舞蹈事業放棄很多東西，例如取走了兩根肋骨，還有終生不生孩子等。她不介意外界對她的看法，一直在做自己熱愛的事業，並且非常享受。

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