「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭 牽動億萬人心

郭剛堂一家認親時緊緊相擁，離散24年的家庭終於團聚。（取材自聊城公安）

2人口販落網認罪

2015年由劉德華主演的電影 「失孤」主角原型--山東聊城郭剛堂，堅持24年行走50萬公里，終於找到當年被拐賣、年僅兩歲多的兒子郭新振。認親儀式上，郭家三口緊緊擁抱，郭媽媽哭成淚人，不停呼喚兒子。據公安 機關表示，涉案的一男一女嫌犯已被抓獲，兩人均已認罪。

郭剛堂二十多年來堅持尋找兒子。他騎行四十多萬公里，報廢了十輛電單車。（取材自極目新聞）

據大公報報導，郭剛堂騎着電單車幾乎跑遍全中國，故事牽動億萬人的心。公安機關11日在聊城為親子雙方舉行認親儀式。

1997年9月21日，郭剛堂兩歲半的兒子郭振（戶口名為郭新振）在家門口被人拐走，郭剛堂心急如焚，一個月內，體重從149斤掉到110餘斤，彼時27歲的他更是很快滿頭花白。因為尋子心切，他騎著電單車踏上了漫漫尋子路。接到報警後，聊城公安機關成立專案組，開展了大量偵查調查、走訪摸排等工作，並採集了郭剛堂夫婦血樣，檢驗DNA 信息錄入「打拐DNA系統」，但一直沒有發現郭新振的下落。

電影「失孤」主角原型--山東聊城郭剛堂（右），堅持24年行走50萬公里，終於找到兒子郭新振（左）。（取材自封面新聞）

「老天對我們不薄」

24年來，目前已51歲的郭剛堂曾騎行50餘萬公里，幾乎跑遍全中國，報廢過10輛電單車。他「單騎走全國」的故事隨着電影「失孤」的公映而廣泛流傳。電影中，劉德華扮演的農民父親「雷澤寬」風餐露宿，受人欺凌，甚至翻車遇險，都源於郭剛堂的真實經歷。

7月11日，有媒體從郭剛堂處證實，他已獲知兒子郭新振的下落，與兒子DNA比對成功。當日下午，他在個人社交賬號留言稱：「今天對於我來說很重要。」找到兒子後，花白頭髮的郭剛堂喜極而泣道：「老天對我們不薄。」

公安部克服兒童失蹤被拐時體貌特徵與長大後差別較大的障礙，突破技術壁壘，運用最新比對查找手段，於6月成功在河南發現疑似郭新振的線索。通過採血進行DNA比對，最終確認了郭新振的身份。

山東聊城公安機關隨即迅速派員赴河南、山西等地，圍繞當年收養、拐賣情況循線追蹤、縝密偵查，抓獲了當年拐賣郭新振的2名犯罪嫌疑人。經查，兩名犯罪嫌疑人呼某、唐某當年為戀人關係，是在山東旅遊期間為圖財預謀，將在家門口獨自玩耍的郭新振抱走並販賣至河南。

家三口緊緊擁抱，郭媽媽哭成淚人，不停呼喚兒子。（取材自聊城公安）

被拐兒受過良好教育

7月11日，公安機關在聊城為郭剛堂、郭新振一家人舉行了認親儀式，一家人相擁哭成淚人，郭新振母親更是抱着兒子不肯鬆手，離散24年的家庭終獲團聚。在被問及未來如何與兒子的養父母相處時，郭剛堂表示，「就當是一門親戚這樣去走動，就兩個字：真誠。」郭剛堂說，如果孩子願意孝順養父母，郭家會坦誠接受，發自肺腑地尊重孩子的決定。

據公安機關方面透露，郭新振大學畢業，受過良好的高等教育，目前工作穩定，生活狀況良好，其本人不願暴露現身份，也不願平靜的生活被過多打擾。