劉曉波逝世4周年 友人嘆「更多劉曉波們進牢房」

13日是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世4周年，他的友人組成的「曉波助瀾會」表示，在全球都在猜測和預防下一個衝突熱點的時刻，中國的自由民主事業更與世界的和平發展密切相關。（中央社檔案照片）

昨天是諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世四周年，他的友人組成的「曉波助瀾會」在臉書發文指出，這四年間中國 人權狀況持續惡化，「中國的自由民主事業更與世界的和平發展密切相關」。另一位中國維權人士陳光誠流亡美國九年後，也在上月取得美國公民 身分。他在日前接受美國媒體訪問時呼籲，美國應對中國共產黨採取更強硬立場。

「曉波助瀾會」13日發表聲明指，中國「將一個又一個的『劉曉波』送進了牢房之中」；香港「一國兩制」已蕩然無存，全世界都在猜測和預防著下一個衝突熱點，這意味著中國的自由民主事業，不僅僅關係著中國人自身的福祉，「更與世界的和平發展密切相關」。

劉曉波是中國著名民運人士及學者。他在2008年發起並起草「零八憲章」，呼籲開展憲政改革和實行多黨民主制，隔年12月被北京 第一中級人民法院以「煽動顛覆國家政權罪」判刑11年，期間獲得諾貝爾和平獎。2017年劉曉波因患肝癌末期，在保外就醫期間病逝，終年61歲。

中國維權人士陳光誠（中）偕妻子袁偉靜（左）於2013年7月訪問台灣後離境，在機場內留影。（本報系資料照）

陳光誠獲美公民身分 籲美強硬對中

中國盲人維權人士陳光誠2012年時從中國逃到美國尋求庇護，今年6月21日在巴爾的摩成為美國公民。他上周接受美聯社訪問時，透過翻譯人員表示，「很感激美國這個自由國家，接納了我們」。

現年49歲的陳光誠說，中國的人權狀況「越來越糟」。他呼籲，美國應對中國共產黨採取更強硬立場，並「放棄綏靖政策」，如果「我們只是單純跟中共談判，他們根本不會怕。中共一向蠻橫不講理」。

陳光誠曾因揭露中國官方為執行一胎化政策，強制育齡婦女墮胎，遭到中方判刑四年並軟禁。他於2012年4月逃往北京的美國駐華大使館尋求庇護，並在時任美國國務卿喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）積極營救下，於當年5月與妻小飛往美國。