我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

不可能實現？拜登的全球基建計畫被笑是「一帶一褲」

中國新聞組／北京14日電
中國在全球推動「一帶一路」基礎建設計畫。（取材自新華網）
中國在全球推動「一帶一路」基礎建設計畫。（取材自新華網）

美國拜登政府早前提出全球基建計畫以抗衡中國的「一帶一路」，但這項來自西方國家的經濟計畫是否能被已經接受中國一帶一路的開發中國家所接受，仍是一個問題。「一帶一路」成員之一的加勒比海島國牙買加媒體「集錦報」（The Gleaner）日前刊登一篇投書指出，拜登的「重建美好」全球計畫，不過是「一帶一褲」倡議，沒有實現的希望。

環球時報13日刊登該篇投書的翻譯，作者諾里斯麥可唐納（Norris McDonald）稱，美國提出一種以西方資本主義方案替代中國「一帶一路」倡議的構想不過是電視台在黃金時段播放的「反華政治秀」，毫無堅實的政治經濟支撐。

麥可唐納質問，美國打造這項全球基建計畫的資金從哪來？拜登和其他西方國家的領導人都沒有說明如何給這套替代方案提供融資。他接著問，拜登連自己的6兆美元年度預算案都無法在國會通過，憑什麼保證上述抗衡中國的倡議獲得通過？

麥可唐納評論稱，拜登的「重建美好」全球計畫根本是「一帶一褲」倡議（Belt and Short Pants Initiative），意即沒有實現的希望。環球時報特別在此加註稱「Short Pants」有年輕、缺乏經驗之意。

麥可唐納接著以牙買加自身的狀況指出，利用參與「一帶一路」倡議獲得的融資，牙買加的道路和其他基礎設施正得到現代化改造。「這可不是童話故事般的『一帶一褲』空想」，「在沒有明確的下一步計畫的情況下，很難看到牙買加會擁抱美國的旨在破壞中國倡議的虛無縹緲的計畫」。

麥可唐納的投書標題為「中國是維持全球經濟發展的支柱」，他也在文中說，從亞洲、非洲到拉美和加勒比地區，中國經濟一直是促進全球經濟增長的主要引擎。

「而我們從國際貨幣基金組織和世界銀行的數十億貸款中又得到了什麼？除了更多的債務，什麼都沒有！」麥可唐納說，「相比之下，中國貸款的利率相當低，優惠也多，附帶條件較少，也沒有像美國及其朋友那樣煽動政變和內亂來推翻他們不喜歡的政府」。

中國 拜登 美國

上一則

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

下一則

美擬推數位貿易協定抗中 傳將警告美企在香港營運風險

延伸閱讀

蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長

蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長
梅克爾將訪華府 美議員籲德支持讓渡疫苗專利

梅克爾將訪華府 美議員籲德支持讓渡疫苗專利
東奧開幕典禮 美國第一夫人將率團出席

東奧開幕典禮 美國第一夫人將率團出席
拜登見市長 籲動用紓困金降低犯罪

拜登見市長 籲動用紓困金降低犯罪

熱門新聞

2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00
嘉實基金基金經理高峰離職。(取材自深圳商報)

因為考上了公務員… 掌管14億元基金經理換跑道

2021-07-07 10:00
中國網路叫車應用程式（App）「滴滴出行」母公司共25款App在9日晚間被下架。(中央社)

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

2021-07-10 21:16

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁