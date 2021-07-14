不可能實現？拜登的全球基建計畫被笑是「一帶一褲」

中國在全球推動「一帶一路」基礎建設計畫。（取材自新華網）

美國拜登 政府早前提出全球基建計畫以抗衡中國 的「一帶一路」，但這項來自西方國家的經濟計畫是否能被已經接受中國一帶一路的開發中國家所接受，仍是一個問題。「一帶一路」成員之一的加勒比海島國牙買加媒體「集錦報」（The Gleaner）日前刊登一篇投書指出，拜登的「重建美好」全球計畫，不過是「一帶一褲」倡議，沒有實現的希望。

環球時報13日刊登該篇投書的翻譯，作者諾里斯麥可唐納（Norris McDonald）稱，美國提出一種以西方資本主義方案替代中國「一帶一路」倡議的構想不過是電視台在黃金時段播放的「反華政治秀」，毫無堅實的政治經濟支撐。

麥可唐納質問，美國打造這項全球基建計畫的資金從哪來？拜登和其他西方國家的領導人都沒有說明如何給這套替代方案提供融資。他接著問，拜登連自己的6兆美元年度預算案都無法在國會通過，憑什麼保證上述抗衡中國的倡議獲得通過？

麥可唐納評論稱，拜登的「重建美好」全球計畫根本是「一帶一褲」倡議（Belt and Short Pants Initiative），意即沒有實現的希望。環球時報特別在此加註稱「Short Pants」有年輕、缺乏經驗之意。

麥可唐納接著以牙買加自身的狀況指出，利用參與「一帶一路」倡議獲得的融資，牙買加的道路和其他基礎設施正得到現代化改造。「這可不是童話故事般的『一帶一褲』空想」，「在沒有明確的下一步計畫的情況下，很難看到牙買加會擁抱美國的旨在破壞中國倡議的虛無縹緲的計畫」。

麥可唐納的投書標題為「中國是維持全球經濟發展的支柱」，他也在文中說，從亞洲、非洲到拉美和加勒比地區，中國經濟一直是促進全球經濟增長的主要引擎。

「而我們從國際貨幣基金組織和世界銀行的數十億貸款中又得到了什麼？除了更多的債務，什麼都沒有！」麥可唐納說，「相比之下，中國貸款的利率相當低，優惠也多，附帶條件較少，也沒有像美國及其朋友那樣煽動政變和內亂來推翻他們不喜歡的政府」。