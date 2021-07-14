控種族滅絕 美籲企業退出新疆供應鏈

美國 國務卿布林肯12日向國會提交一項種族滅絕暴行報告，再度指中國新疆 地區面臨種族滅絕，國務院 並率同其他部會在13日發布警告，建議美國企業確保其供應鏈不要涉及新疆強迫勞動。

布林肯12日向國會提交「種族滅絕與暴行防治報告」，這是自國會通過相關立法以來，國務院第三度向國會提交年度報告；今年報告監控並評估153國風險，較去年99國增加。

這是布林肯就任以來，第二度透過國務院報告重申新疆穆斯林面臨種族滅絕現況。國務院5月12日公布2020年國際宗教自由報告，重申新疆地區發生種族滅絕；國務院宗教自由辦公室資深官員納德爾當時表示，北京當局傾力將整個新疆地區打造為「露天監獄」。

最新報告表示，中國正在對新疆維吾爾族與其他宗教少數族群，實施種族滅絕和危害人類罪，包括監禁、酷刑、強迫節育與迫害。

記者詢問若美國確認新疆地區發生種族滅絕，為何不全面禁止相關製品進口？負責撰寫報告的衝突與穩定行動局代理助卿弗徹表示，美國已對此制定具體政策，將會進行適當調整。

弗徹說，美國也正在與國際夥伴一道施壓中方，以進入當地改變正在發生或未來即將發生的暴行。

布林肯發表報告指責中國在新疆進行種族滅絕後，美國國務院、財政部、商務部、國土安全部、貿易代表署和勞工部13日聯名發表「新疆供應鏈商業資訊公告」，更新川普政府去年發出的警告。公告中建議美國公司確保其供應鏈和投資不涉及新疆強迫勞動，否則可能面臨法律風險。

金融時報報導，不具名美國官員表示，「上述建議的重點是要強調，如果你不退出這些供應鏈，你就可能違反美國法律。我們想跟商界說清楚，他們必須了解，一旦他們與涉及侵犯人權的實體來往，將面臨商譽、經濟和法律上的風險」。