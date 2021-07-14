美擬推數位貿易協定抗中 傳將警告美企在香港營運風險

知情人士透露，拜登政府正在討論一項涵蓋印太經濟體的數位貿易協議提案，以制衡中國在印太地區影響力。（美聯社）

知情人士透露，白宮官員正在討論涵蓋印太經濟體的「數位貿易協定」的方案，以制衡中國在此地區的影響力。另據英國金融時報報導，華府本周將警告美國 企業，在香港營運的風險日益升高，這也將是拜登 政府首度發布涉港商業建議。除發布警告，美國總統拜登還計畫在本周內就北京鎮壓香港民主運動，以及對新疆維吾爾人實施種族滅絕，宣布對中施加更多制裁。

彭博資訊13日報導，「數位貿易協定」的細節還在草擬中，可能加入的國家包括加拿大、智利、日本、馬來西亞、澳洲、紐西蘭和新加坡 等。白宮官員說，尚未做出任何決定，但政府有意在數位貿易等許多領域，深化與印太地區的關係。

知情人士說，這項協定可能為印太地區制定一套數位經濟的標準，諸如數據使用規則、數位貿易便利機制和電子海關安排等，也顯示拜登政府對尋求新的貿易機會甚感興趣。最重要的是，在美國2017年退出跨太平洋夥伴關係協定談判後，這項協定代表著拜登政府正努力為印太地區推出經濟計畫。

這類協定有許多支持者，例如曾任美國代理副貿易代表的柯特勒（Wendy Cutler）說，美國能利用印太地區的既有安排，包括美日數位貿易協定，以及此地區國家所敲定的其他協定，像新加坡與澳洲的數位貿易協定、新加坡與紐西蘭、智利的數位經濟夥伴關係協定等。

此外，金融時報13日報導引述3名消息人士說法稱，在港美企可能面對的威脅包括中國政府有能力取得外國公司儲存在港的資料，以及近日通過、讓北京得以反制制裁中國組織與個人的「反外國制裁法」。