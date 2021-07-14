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美瞄準記憶體 長江存儲恐被制裁

中國新聞組／北京14日電
美議員要求長江存儲科技列入美國商務部實體清單，控制對這家企業的出口。圖為習近平曾視察長江存儲，鼓舞產業士氣。(取材自ssdfans.com)
美議員要求長江存儲科技列入美國商務部實體清單，控制對這家企業的出口。圖為習近平曾視察長江存儲，鼓舞產業士氣。(取材自ssdfans.com)

繼中芯國際之後，美國也盯上中國記憶體指標廠長江存儲。美媒指出，美國眾議院議員要求將長江存儲列入出口管制的實體清單，理由是與中國軍方關係密切，且產品用於國防、人工智慧與航太。目前美國商務部尚未回應，一旦美國國務部將長江存儲列入制裁清單，恐加大中國實體記憶體自主化難度，甚至拖延發展腳步。

美國眾議院外交事務委員會的共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）和田納西州共和黨籍參議員海格提（Bill Hagerty）致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），促請她考慮將中國長江存儲科技公司納入商務部的「實體清單」，理由是這家國有記憶體晶片大廠與中共軍方有密切關係。

按照美國出口管制規定，一旦長江存儲被列入出口管制實體清單，也等於宣判美國半導體設備和零組件將禁止賣給長江存儲，對準備進行第二期擴產的長江存儲，將是致命打擊 ，其他主要記憶體供應商則反而受惠。

這兩位國會議員在信上說：「中共總書記習近平發表的中華人民共和國『必須加強國際生產鏈對中國依賴』聲明，凸顯確保記憶體晶片供應的緊迫性，絕不能成為中共對付美國的籌碼。」

長江存儲由國家集成電路產業投資基金（即所謂大基金）、紫光集團、湖北IC產業基金和湖北省科技投資集團合資成立的公司，這家國有記憶體公司的產品可應用於國防、人工智慧（AI）和航太等領域。

長江存儲也一度與福建晉華、安徵合肥長鑫號稱中國記憶體三雄，「台灣DRAM教父」高啟全由台灣跳槽至紫光集團，且為其效力五年，就是全力催生長江存儲發展儲存型記憶體（NAND Flash）及動態隨機存取記憶（DRAM）。

此次長江存儲面臨遭美國議員提議要求商務部列入實體清單，凸顯這家成立五年左右的業界新秀實力堅強，讓美國都不得不高度重視。高啟全今年3月重返母校到台大化學系演講時，談到長江存儲有一個很特別的專利，是中國工程師開發出來的，「千萬不要小看大陸人的實力」。

美國 中國 商務部

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