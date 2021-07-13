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中俄友好條約20年 王毅：鞏固戰略協作

中國新聞組／北京13日電
國務委員兼外長王毅在北京出席慶祝「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年招待會並致辭。 （新華社）
國務委員兼外長王毅在北京出席慶祝「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年招待會並致辭。 （新華社）

中俄關係友好持續再加溫，國務委員兼外長王毅11日在北京出席慶祝「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年受到外界關注。王毅出席並致辭稱，中俄應深化政治互信，鞏固戰略協作，共同捍衛兩國核心利益、促進兩國發展振興、維護兩國周邊安全穩定，把「不是盟友、勝似盟友」的新時代中俄全面戰略協作伙伴關係不斷推向新高。

王毅說，過去20年，在「條約」指引下，中俄關係經受住各種風險挑戰，不斷邁上歷史新高。我們要進一步深化政治互信，深化務實合作，密切人文交流，加強戰略協作，在新的歷史起點上為中俄關係書寫更加精彩的時代篇章。

另據香港明報報導，中俄於2001年7月16日簽署該條約，生效日期為翌年2月28日。條約在今年2月28日已自動延長5年。國家主席習近平上月28日與俄羅斯總統普京舉行視像會晤後，兩人發表聯合聲明，正式宣布條約延長。

據中國外交部網站消息，王毅在致辭中還表示，雙方領導人宣布條約延期的聲明，是「對中俄關係奮進新時代的動員號令」。他提出，中俄要深化務實合作，加強兩國發展戰略對接，密切人文交流。此外，加強戰略協作，堅定打造維護世界和平安全的強大支柱；高舉多邊主義旗幟，反對霸權主義和強權政治，抵制「新冷戰」和集團對抗。

俄羅斯駐華大使傑尼索夫表示，條約為兩國關係穩步發展奠定了堅實基礎，推動新時代俄中全面戰略協作伙伴關係達到歷史最高水平。

王毅 俄羅斯 北京

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