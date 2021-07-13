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上海徐家匯37.7℃中國今年最高溫 山東龍捲風掀車

記者羅印冲／北京13日電
上海徐家匯出現37.7℃高溫，再次刷新了中國今年最高氣溫紀錄。（取材自中國中央氣象台）
上海徐家匯出現37.7℃高溫，再次刷新了中國今年最高氣溫紀錄。（取材自中國中央氣象台）

天氣怪象愈來愈難捉摸，上海徐家匯已成為中國最熱之地？7月12日截至當天13時，徐家匯站的氣溫已高達37.7℃（約99.8℉），再次刷新了中國今年最高氣溫紀錄。這也成為繼7月7日之後，上海今年出現的第二個酷暑日。山東省聊城市莘縣11日更遭遇龍捲風，多輛汽車被掀翻，房屋只剩架子。有人受傷前往當地醫院救治。

山東省聊城市莘縣遭遇龍捲風，多輛汽車被掀翻。（取材自極目新聞）
山東省聊城市莘縣遭遇龍捲風，多輛汽車被掀翻。（取材自極目新聞）

據澎湃新聞報導，中國中央氣象台官網發布，在12日13時的全大陸各地氣溫的實況排行榜中，上海徐家匯以37.7℃之高穩居首位，成為全中國最熱的地方；其次是安徽的廣德、浙江的安吉，均為37.5℃。

7月12日上午，上海就已開啟「燒烤模式」，烈日炎炎下，氣溫更是快速攀升。上海中心氣象台8時40分發布了高溫黃色預警，又於10時50分更新為高溫橙色預警信號，到了13時，徐家匯站的氣溫已高達37.7℃。

上海氣象部門提醒，天氣雖然炎熱，但千萬不要做貪涼，伏天更要提防的反而是寒。此外，要注意室內外溫差，外出活動時要帶好防暑裝備，及時補充水分，不要長時間在太陽下曝曬。

此外，據微博網傳影片顯示，山東莘縣遭遇龍捲風突襲後，有樹木被吹倒，多輛小汽車直接被掀翻底朝天。當地大陸網友稱，龍捲風來的時候太嚇人了，房子被捲得只剩下架子了。

莘縣政府值班工作人員稱，11日的時候雨下的很大，到了晚上，龍捲風伴隨雨來臨。莘縣縣委宣傳部工作人員則表示，相關損失情況仍在統計中，稍後會有相關通報。

據極目新聞，莘縣人民醫院工作人員表示，已有傷者送往該院進行救治。

莘縣應急管理局方面稱，災情發生後，已全力展開救援，並將傷者送往醫院救治。

大陸中央氣象台提醒，在大氣旋影響下，華北到黃淮一帶動力、熱力條件都有利於龍捲風誕生，未來幾天除了要防禦暴雨、還要警惕冰雹、龍捲風等強對流的突襲。

龍捲風 中國 汽車

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