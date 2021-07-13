我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

浙江兩縣下令 未接種疫苗者禁入醫院、學校

中國新聞組／北京13日電
隨著COVID-19疫苗接種漸趨普及，中國地方政府開始對未打疫苗者採取限制措施，如不得進入醫院。圖為5日江蘇省民眾集中接種情形。（中新社）
隨著COVID-19疫苗接種漸趨普及，中國地方政府開始對未打疫苗者採取限制措施，如不得進入醫院。圖為5日江蘇省民眾集中接種情形。（中新社）

中央社報導，中國地方政府開始對未接種疫苗者採取限制措施。浙江省青田、寧海兩縣近日陸續宣布，除不宜接種者外，未接種疫苗者不得進入學校、醫院、圖書館等公共場所。寧海縣11日更下令，全縣18歲以上除不宜接種者外，都必須施打新冠疫苗。

報導指出，青田縣8日下令，全縣機關企事業單位、醫療機構、車站、養老院、托兒所、學校（幼兒園、校外培訓機構）、賓館、飯店、商場超市、銀行、農貿市場等單位，自9日起對所有上門者實施清查，對未打疫苗者登記個人訊息，以便動員及時接種。

青田縣同時宣布，21日起原則上不允許未打疫苗者（不宜接種者除外）進入醫療機構住院部、養老院、托兒所、學校（幼兒園、校外培訓機構）、圖書館、博物館、監獄等場所。

同時，進入青田縣人員的居家健康觀察期間，以及之後日常健康監測期間的共同生活居住人員，均須接種疫苗，否則居家審核不予通過；而農村集市攤販若未接種疫苗，不允許擺攤。

青田縣通知還宣布，鼓勵全縣景區、電影院、賓館、飯店、超市、餐飲單位、通訊運營商等行業，針對已打疫苗者推出消費優惠。經縣疫情防控辦審核後，將分批發布。

繼青田縣後，寧海縣11日宣布比照辦理，25日起原則上不允許未打疫苗者（不宜接種者除外），進入與青田縣規定相同的公共場所。而進入寧海縣人員必須接種疫苗，否則居家審核不予通過，以及農村集市攤販未接種疫苗不得擺攤的作法，也一併比照。

寧海縣還另行規定，縣內商場超市、賓館飯店、劇院、電影院等人員集聚場所，可參照上述管控措施。

通知還要求，全縣各機關及公共場所今天起針對所有上門者實施清查，對未打疫苗者登記個人訊息，以便動員及時接種。

寧海縣還規定，全縣黨政機關、企事業單位幹部職員和黨員，除不宜接種者外應實現「接種清零」（所有人均打疫苗）。各類企業、公共服務行業單位負責人或管理者，須承擔員工「應接盡接」的責任，未打疫苗者則由行業主管部門納入「防控重點監管」。

疫苗 電影院 養老院

上一則

上海徐家匯37.7℃中國今年最高溫 山東龍捲風掀車

下一則

「光城者」炸彈案 港警再逮5嫌 1周共抓14人

延伸閱讀

日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達

日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達
台微解封撞71歲生日 馬英九許下防疫二願

台微解封撞71歲生日 馬英九許下防疫二願
世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」

世衛專家建議：不要混打疫苗 這是「危險趨勢」
Delta新冠變種病毒蔓延 未接種者面臨越來越大風險

Delta新冠變種病毒蔓延 未接種者面臨越來越大風險

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理