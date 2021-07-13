中研究：Delta傳染力增225% 複製速度快1000倍

中國研究稱，Delta變種病毒傳染力增225%，病毒載量高1000倍。(取材自CDC網站)

全球新冠肺炎疫情 持續，其中在印度被發現的Delta變種病毒 更在多個國家掀起新一波疫情。日前廣東疾控中心一項研究發現，指Delta變種病毒感染速度快225%，且病毒的載量比原始病毒高1000倍。

港媒報導，中國廣東省疾病預防控制中心日前在病毒基因分析論壇「virological」發布研究報告，報告指在5月21日至6月18日廣州爆發Delta變種病毒的本土案例中，針對62名感染Delta變種病毒的患者進行分析，同時也與2020年年初感染病毒的患者徵狀進行比對，發現Delta變種病毒會在患者的呼吸道內快速的複製增生，病毒載量比感染原始病毒患者高1000倍，反映Delta變種病毒複製速度更快和更高傳染性。

研究人員又指出，Delta變種病毒傳染速度較原始病毒快225%，會讓患者於短時間內即具備傳染能力。在患者感染後4天就能檢察長出Delta變種病毒的存在，而原本的新冠肺炎病毒至少需6天，才能被相關篩檢過程檢驗出。

美國疾控中心（CDC）表示，Delta變種病毒株會在疫苗 接種率低下的國家或地區中快速的傳播，目前僅能仰賴讓民眾接種授權疫苗來避免感染、住院，或是因為重症而死亡。