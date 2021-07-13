我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

彭博稱美抗疫全球第1 他冷回：呵呵…把黑的說成白的

中國新聞組／香港13日電
中國外交部發言人趙立堅。(取材自中國外交部網站)
中國外交部發言人趙立堅。(取材自中國外交部網站)

香港中通社報導，彭博最新公布的抗疫排名，美國列為第一，中國列為第八。中國外交部發言人趙立堅12日在例行記者會上對此表示，群眾的眼睛是雪亮的。所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的，白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的，「我想世界民眾只能表示『呵呵』了。」　　

據報導，彭博日前發布新一期的「全球抗疫排名」，美國排名第一，成為「全球第一抗疫大國」，中國排名第八。　　

對此，趙立堅回答說：「這幾天我的好幾位同事和朋友都在問我，『彭博社這個報告是印錯了？』他們還問，在他們心中一向權威的彭博社，怎麼能如此的小兒科？」

報導表示，趙立堅引述有關報導指，彭博社的所謂全球抗疫排名，為了達到美國第一的結果，不惜將以往排名中最為關鍵的確診病例和死亡人數等要素删掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，「這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命。」

他強調，中國人常說「老百姓心中有桿秤」「群眾的眼睛是雪亮的」。所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的、白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的。「我想世界民眾只能表示『呵呵』了，姑且把它當做茶餘飯後的談資。」

彭博每月公布全球抗疫排行榜（Covid Resilience Ranking），對全球53大經濟體進行抗疫評分。此次評分項目為疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班飛行力，以及開放接種疫苗旅客的旅行路線等四項指標。

中國 美國 趙立堅

上一則

中研究：Delta傳染力增225% 複製速度快1000倍

下一則

國藥、科興簽約COVAX 7月起供疫苗 2年提供5.5億劑

延伸閱讀

日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達

日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達
台微解封撞71歲生日 馬英九許下防疫二願

台微解封撞71歲生日 馬英九許下防疫二願
全球疫苗供應吃緊 正仰賴中國彌補缺口

全球疫苗供應吃緊 正仰賴中國彌補缺口
Delta變種肆虐 紐約州確診率重回1%

Delta變種肆虐 紐約州確診率重回1%

熱門新聞

神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙／美媒自稱「尷尬了」 BBC被指「 改過自新」

2021-07-05 14:23
穿著睡衣的女子與一名上半身赤裸的男子拉後一躍而下。（取材自瀟湘晨報）

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

2021-07-05 10:00
2014年，劉德華主演的「失孤」上映，他在劇中扮演苦尋失蹤兒的農民工，原型人物即為郭剛堂。(取材自電影劇照)

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

2021-07-11 21:00
神舟12號航天員4日14時57分完成首次出艙任務，返回天和核心艙。(中新社)

中航天員首出艙 美媒稱：尷尬了 英媒挨諷：改過自新了

2021-07-06 02:30
永輝超市董秘張經儀離職。(取材自每日經濟新聞)

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

2021-07-07 08:00
在社交平台引起討論的「地鐵小女孩」。（取材自環球時報）

堅持站著的地鐵「日本萌娃」 母闢謠：是中華兒女

2021-07-09 13:00

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理