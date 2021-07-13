彭博稱美抗疫全球第1 他冷回：呵呵…把黑的說成白的

中國外交部發言人趙立堅。(取材自中國外交部網站)

香港中通社報導，彭博最新公布的抗疫排名，美國 列為第一，中國 列為第八。中國外交部發言人趙立堅 12日在例行記者會上對此表示，群眾的眼睛是雪亮的。所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的，白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的，「我想世界民眾只能表示『呵呵』了。」

據報導，彭博日前發布新一期的「全球抗疫排名」，美國排名第一，成為「全球第一抗疫大國」，中國排名第八。

對此，趙立堅回答說：「這幾天我的好幾位同事和朋友都在問我，『彭博社這個報告是印錯了？』他們還問，在他們心中一向權威的彭博社，怎麼能如此的小兒科？」

報導表示，趙立堅引述有關報導指，彭博社的所謂全球抗疫排名，為了達到美國第一的結果，不惜將以往排名中最為關鍵的確診病例和死亡人數等要素删掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，「這既不符合事實，也不尊重科學，更不尊重生命。」

他強調，中國人常說「老百姓心中有桿秤」「群眾的眼睛是雪亮的」。所謂的排名和民調結果，把黑的說成白的、白的說成黑的，也許今後還能把死的說成活的。「我想世界民眾只能表示『呵呵』了，姑且把它當做茶餘飯後的談資。」

彭博每月公布全球抗疫排行榜（Covid Resilience Ranking），對全球53大經濟體進行抗疫評分。此次評分項目為疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班飛行力，以及開放接種疫苗旅客的旅行路線等四項指標。