「中國崩潰論」學者又預測：中進阿富汗將失敗

阿富汗局勢受國際矚目，神學士向中國示好之舉也惹來正反評論，圖為神學士領導人9日在莫斯科出席新聞發布會。（Getty Images）

隨著美軍撤出阿富汗 ，號稱已占領阿富汗85%領土的武裝組織神學士表態歡迎中資協助重建，當中國 當局準備進行重大投資以確保其在阿富汗的影響力時，曾提出「中國崩潰論」的美籍華人章家敦預測中國將要失敗。有中國網友嘲諷章家敦又活躍了，發表的觀點還是「熟悉的味道」。

觀察者網報導，章家敦近日在美媒「國會山報」上發表一篇署名文章，題目為「中國將成為下一個進入阿富汗『墳墓』的帝國」，通篇「預測感」拉滿。除此之外，章同日又接受了另一家美媒視頻連線採訪，再度重複他的這些觀點。

章家敦稱，中國用「一帶一路 」和其他投資幫助阿富汗，是想達成擴大影響力、獲取自然資源、奪取戰略通道和掩蓋「種族滅絕」等目的。然而，一旦中國介入阿富汗，想要退出非常困難，即便成功也將付出巨大代價，只要時間一長，中國就會失敗。

中國網友對此表示，章家敦熱中於各種「預測」，卻又每次被「狠狠打臉」的他，如今早已淪為一個笑柄。許多推特網民又開始對他無情嘲諷和吐槽，有人甚至求他，別再糟蹋「預測」（predict）這個詞了。

報導另引述福斯新聞網指出，章家敦表示，中國欲利用在阿富汗的布局來延伸「一帶一路」，特別是該倡議在巴基斯坦的首要項目「中巴經濟走廊」。「就阿富汗人的思維方式而言，我不認為『一帶一路』真的重要，這只會讓他們對於中國更有分量，因為一旦你開始建設基礎設施，你就必須保護它。」

章家敦預料，中國想要獲取阿富汗的自然資源可能要付出比預期更昂貴的代價，「阿富汗是一個不守規矩的國家，即使（中國）有30年的銅礦租約，也無法從中獲益。」