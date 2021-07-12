海地華商關門做生意：雇5持槍保安 客戶沒武裝才讓進

圖為7月7日，在海地太子港，士兵在海地總統住所入口處執勤。（新華社）

海地總統摩依士 （Jovenel Moïse）遇刺身亡案引起世界關注，據悉，摩依士所住的富人區是該國顯要聚集之地，進入要突破層層巡邏關卡，有當地中國 商人說，事發後，他的司機告訴他，公司最好不要開門，「害怕發生大規模暴亂」。他也透露，在海地的中國人大多關門做生意，僱五個持槍保安，先確認客戶無武裝才讓進。

當地時間7月7日凌晨，摩依士在家中身中12槍而亡。海地警方次日表示，一個由28人組成的武裝團伙涉嫌參與刺殺摩依士。

南方都市報報導，一名在海地首都太子港經商近三年的中國人康瑾（化名）表示，摩依士的住所在佩瓊城山上的富人區，中國駐海地商代處以及多個國家和地區駐海地機構都在那裡。富人區裡住著海地的幾大家族，高官巨賈。

康瑾說，要想進入山上的富人區，在一些比較重要的路口，隨時都會有巡邏的警察 攔車查看證件，特別是在今年當地多了很多幫派的背景下，安保再有升級。

對於海地總統遇刺消息，康瑾稱，當日凌晨，「我的司機打電話跟我說，總統被刺殺了！公司暫時最好不要開門。…我們害怕發生大規模的暴亂。」「網上的視頻裡，幾個被民眾揪出來的嫌疑人頭破血流，我們看到的時候挺害怕的，（人群）有點失去理性的感覺。陸陸續續有當地的客戶跟我們說，這段時間盡量不要外出，因為當地有一點開始排斥外國人了。」

據報導，康瑾表示，近年太子港的治安越來越糟糕。「我天天在住處和公司之間兩點一線活動，晚上要想出去溜達一下基本上是不可能的事情。」

康瑾透露他在當地如何經商，「我的公司有五個持槍的保安，一般都是關著門做生意的。有客戶想進來的話就按一下喇叭，我們通過上面的鏡子看對方是誰，確定了沒有任何武裝，才給他放進來。這基本是每個公司的常規操作。」

他說：「我沒有保鏢，覺得保鏢也不靠譜，萬一他把我的生活作息跟習慣摸清楚了，把信息賣給別人的話，比較危險。在這邊只能盡可能武裝自己，今年我把車子改成了防彈的，最近我剛拿到持槍證，購置了一些武器在家裡。」「我所住的富人區離總統那個富人區20公里左右，24小時有保安守著，有一個警察分局的局長也住在裡面。」

至於在海地的中國人社區，康瑾指出，「中國人大概也就一兩百人，住得比較分散，基本沒有成型的華人社區和民間組織。」「相對來說，當地老百姓並不討厭中國人。」

對於未來幾天局勢，康瑾說，「如果沒有客人的話，我們會提前關門。」