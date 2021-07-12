秀恩愛給美看？中朝友好60年 習金互賀 分析：利益婚姻

中朝友好條約簽訂60年，中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩互致賀電。(美聯社)

「中朝友好合作互助條約」簽訂60周年，中共中央總書記、國家主席習近平與北韓 領導人金正恩 互致賀電，雙方都強調60年來相互堅定支持、攜手並肩奮鬥的「鐵桿兄弟友誼」。德媒形容這是中國 和北韓「高調秀恩愛」。南韓分析人士表示，在北韓半島無核化的外交僵局與中美關係惡化背景下，兩國曬交情是在展示給美國看。

綜合媒體報導，11日是中國和北韓兩國簽署「中朝友好合作互助條約」60周年的紀念日，習近平和金正恩相互發出賀電，肯定兩國關係。

據中方發布訊息，習近平表示，中朝60年來相互堅定支持、攜手並肩奮鬥，增強兩黨兩國兄弟般的傳統友誼，促進了各自社會主義事業發展，維護地區以至世界和平穩定；近年與金正恩多次會晤，達成一系列重要共識，願意與金正恩加強戰略溝通，把握前進方向，引領兩國友好合作不斷邁上新台階。

金正恩則指出，兩國過去60年來，無論遇到任何風雲變幻，始終同生死共患難，近年來，國際形勢空前複雜，朝中兩國信賴和戰鬥友誼日益深厚，在敵對勢力的挑戰和妨礙活動變本加厲的今日，條約在維護並推動兩國社會主義事業、保障亞洲和世界和平與穩定方面，發揮更強大生命力，要順應新時代要求和兩國人民心願，不斷加強和發展朝中友好合作關係。

對於中國與北韓這次的互動，德國之聲形容這是兩國在高調秀恩愛。香港明報引述媒體報導稱專家分析，在半島無核化的外交僵局與中美關係惡化的背景下，中國和北韓此番交換信息的目的，是向美國展示兩國的盟友關係。

但這名專家也認為，自韓戰結束以來，平壤和北京之間存在很多分歧。「他們永遠不會真正信任對方，只是在美國問題上彼此需要」。

法廣報導分析，中國和北韓的賀電看來熱情洋溢，但與兩國僅幾年前的實際關係大相徑庭，這只是一種「利益婚姻」。報導引述南韓梨花女子大學朝鮮問題專家樸遠建教授表示，中國和北韓之間其實出現過許多抵觸，不可能真正地互相信任，「但是面對美國，中朝互相需要」。

德國之聲報導稱，平壤正與可能包括新冠疫情在內的「重大危機」做鬥爭，有分析人士認為，金正恩想尋求外國幫助。從目前的情況來看，中國會繼續向北韓提供必要的援助。