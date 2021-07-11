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南海仲裁5周年 美專家：中違法造島建礁 一件沒少做

中國新聞組／北京11日電
今年初，中國修訂「海警法」，允許中國海警在海上執法，引發爭議。(中新社)
今年初，中國修訂「海警法」，允許中國海警在海上執法，引發爭議。(中新社)

南海仲裁案12日滿五周年，自由亞洲電台報導，中國從一開始就「不承認、也不接受」仲裁，同時也從未停止在南海從事違反國際法、軍事化一系列島礁的作為，違法行為只增不減。有美國國際法專家說，是中國自己的做法，導致國際社會群起反對，讓南海從區域性議題變成全球性議題。

報導指出，五年前海牙常設仲裁庭作出裁決，譴責中國在南海的行為，包括建造人工島嶼，並裁定中國對南海大片水域提出的主權主張沒有法律依據。這被視為是菲律賓以及其他對南海有主權主張的國家的一大勝利。

據報導，英國航空母艦伊麗莎白女王號打擊群即將通過南海，德國也預計派一艘護衛艦穿越南海，這將是德國19年來的第一次。英國、法國、德國、日本、澳洲、加拿大這些國家不是軍演，就是派軍艦穿越南海，中國除了表達不滿、堅決反對，也從不忘暗指美國是背後那股推動大家都來南海捍衛航行自由的力量。

美國的國際海洋法權威、美國海軍戰爭學院斯托克頓國際法中心主席克拉斯卡（James Kraska）表示，南海從區域變成全球關注的問題，是中國自己的作為使得長期以來很難採取一致行動的國際社會團結起來，北京該照照鏡子，看看自己。

克拉斯卡也指出，今年初，中國修訂「海警法」，允許中國海警在海上執法時「可開第一槍」，引發多國批評；而在南海仲裁結果出爐後，中國造島建礁、軍事化的動作，一件沒少做。

中央社引述路透報導，菲律賓漁民說，如今在南海捕魚怕的不是暴風雨，而是出沒的中國海警船。菲律賓政府3月才抗議中國入侵，聲稱有200多艘中國民兵船進入菲國專屬經濟區（EEZ），即距離海岸200海里範圍內。但中國外交官說，那些船是為了避風，且船上並無民兵。

日媒10日也報導，日本海上保安廳的巡邏船確認，有四艘中國海警船在釣魚島附近海域航行。報導稱，這是連續148天在釣魚島附近海域發現中國公務船，刷新了2012年9月中日釣魚島爭端後最長連續天數紀錄。

此外，中共黨媒人民日報旗下環球時報報導，美國海軍「勝利」號海洋監測船自6月8日進入南海以來，一直在西沙群島附近進行高強度作業。該船還和同級的「忠誠」號海洋監測船今年4月到5月在中沙群島南部和東北方向的南海海域密集航行。這些打著海洋監測船、音響測定船旗號的偵察船，在和平時期的危害甚至要比進行「航行自由」行動的美軍戰艦更大，有必要引起高度警惕。

中國 美國 釣魚

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