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戰狼裝可愛？ 澳學者：中藉象群遷徙影片打形象戰

中國新聞組／北京11日電
中國象群遷徙的影片自5月以來引起全球媒體關注。（取材自微博）
中國象群遷徙的影片自5月以來引起全球媒體關注。（取材自微博）

「戰狼裝可愛」？中央社報導，中國象群遷徙影片自5月以來受到全球媒體關注，澳洲學者分析，此相關影片是中國國家「形象戰」的「最新武器」，源於中國國家主席習近平所下達塑造「可愛」中國形象的指令。

報導指出，「雪梨晨驅報」和墨爾本「世紀報」近日同時刊登澳洲墨爾本大學高級講師林慕蓮（Louisa Lim）撰文，標題為「疫情下中、美形象戰激化 北京當局手段上乘」（Beijing played a good hand as COVID supercharged the China-US image war）。

林慕蓮指出，於雲南遷徙長達500公里、且不尋常現身昆明市郊的14頭野生亞洲象，已成為近期「明星」。除了大象互相緊挨睡覺模樣，影片更著重中國官員引導象群返回棲身地的片段。

報導稱，林慕蓮相信，中國政府已經意識到，有關影片有助國家形象宣傳；她舉例說，中國「環球時報」英文版網站6月18日一篇文章，就提到「要謝謝那些大象，讓真正的和有愛心的中國形象得以出現」。

林慕蓮進一步指出，大象遷徙影片流出的時間點，恰好配合習近平下達要塑造「可愛」的中國形象的指示。據新華社導，習近平5月31日主持中共中央政治局集體學習時強調，中國要努力塑造「可信、可愛、可敬」的形象。就在習下達相關指示後隔天，社群媒體就開始傳出象群現身於昆明市郊的消息。

林慕蓮相信，那些吸引國際媒體轉播的象群遷徙影片，其實是中國長達十年來爭奪「話語權」（discourse power）眾多例子之一。

對於中國的「形象戰」，林慕蓮解釋，隨著中國已成為世界第二大經濟體，習近平迫切需要讓中國相應地提升國家形象。為此，中國官方媒體致力在海外擴張，動員親中商人收購世界各地媒體，中資企業也爭取掌控全球衛星電視網絡等通訊基建設施。

另外，中國媒體觀察者網報導，7月8日，聯合國人權理事會第47屆會議審議澳洲第三輪國別人權審議報告，中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端在會上抨擊澳洲人權。

報導表示，澳洲廣播公司（ABC）對中方的言論格外關注，稱「目前為止，（針對澳洲）最猛烈的公開抨擊來自中國。隨著雙邊關係的惡化，中國在國際平台上批評澳洲的言論愈發尖銳。」

中國 澳洲 習近平

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