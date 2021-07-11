美前高官：美實力遠超中 兩國關係才能保持穩定

羅素表示，近年來中國更加公開地挑戰全球規則，以及美國的領導地位。(路透)

美國 前助理國務卿羅素（Daniel Russel）近日接受日本 媒體專訪時稱，只有在美國實力遠超中國 之時，兩國關係才能保持穩定。

中國媒體觀察者網報導，日本經濟新聞10日刊發這篇訪問，羅素在評論美國政府過去數十年的對華政策時表示，隨著中國實力接近美國，中美關係已經不再像從前那樣，「美國支持中國發展，努力避免摩擦對抗的好時光」已經過去了。

據報導，羅素指出，在柯林頓政府時期，美國認為一個穩定和繁榮的中國符合美國及其盟友的利益，因此美國政府推動對華接觸，試圖讓中國融入美國主導下的國際體系，並希望以此塑造中國的行為。在那個時候，沒有人認為孤立遏制中國、破壞中國的穩定是更好的做法，「這將是一場災難」。

儘管羅素認為現在一些否定對華接觸戰略的說法站不住腳，但也坦承情況的確變了，中美很難回到過去。「首先在過去，只要兩國在軍事和經濟實力上存在巨大差距，中美關係就相當穩定。可是現在中國在經濟上取得了更大成就，軍事技術能力也更強。如今的中國即將成為一個匹敵美國的大國，這種現象從來沒有出現過。」

至於第二點原因，羅素將其歸結於近年來中國更加公開地挑戰全球規則，以及美國的領導地位。中國開始相信自己和美國一樣強大，當他們越變越強時，美國正在衰落。伴隨著這種看法，中國的行為變得「危險和令人不安」。他認為，只要中國還認為美國的實力正在下降，就會有動力發出更加直接的挑戰。

羅素指出，只有在美國實力遠超中國之時，兩國關係才能保持穩定。儘管他反對削弱中國的戰略，認為這種做法「既不明智也不可行」，但美國的確需要展示自己的力量。

在這方面，美國需要加強與盟友的關係；展示自己的韌性，進行自我革新和重塑，推動民主社會整體實力的增長。羅素稱，中國領導人尊重力量而輕視軟弱，美國只有這樣做才能讓中國有所妥協，或在行為上更加謹慎。

另外，中央社報導，美軍印太司令部J-2部門最高情報軍官史都德曼（Mike Studeman）近日警告，中國在亞洲持續增長的軍力提高了北京當局對鄰國發動戰爭的危險性，台灣只是可能的目標之一。中國近期與印度、澳洲、日本、台灣及南海周邊國家交惡，分析家認為，北京的欺壓行動有所增加。中共領導人以往會試圖避免與鄰國發生諸多糾葛，如今的自信則被視為中國勢力及軍事信心漸長的表徵。

史都德曼表示，美國必須以冷戰時期對抗蘇聯的同樣模式來反制中國。