美撤軍阿富汗…王毅訪中亞3國 胡錫進：塔利班是中好友

中國國務委員兼外交部長王毅4月27日與阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉六國外長舉行合作應對新冠肺炎疫情視訊會議。(取材自中國外交部)

美國 總統拜登宣布美國計畫於明年從阿富汗 撤軍之際，美媒報導稱，阿富汗的塔利班組織領地已逼近與中國 新疆接壤地帶，並渴望就其在阿富汗的統治取得北京方面的默許。而中國也在此時宣布外長王毅將訪問與阿富汗有邊界接壤的中亞三國。中國和塔利班之間的微妙關係，引發外媒猜測，昨天也在社群引發中國網民論戰。

自由亞洲電台、美國之音報導，隨著美國幾乎完成從阿富汗的撤軍，中國在該地區的影響力日益增長。塔利班代表團在莫斯科宣布已控制了阿富汗85%地區的同一天，中國宣布外長王毅將從12日到16日訪問土庫曼，塔吉克和烏茲別克。

報導稱，王毅所訪問的這三個中亞國家全部與阿富汗有邊界接壤。隨著阿富汗局勢的變化，中亞地區的安全，如何保護中國在當地的利益，以及塔利班武裝逼近新疆邊界後，中國將如何行動和應對，無疑將成為王毅此行討論的關鍵議題。

中國幾年前與塔吉克、阿富汗和巴基斯坦共同建立了四方安全機制。中國和烏茲別克、土庫曼同樣也有安全與經濟合作。有俄羅斯的中亞問題學者認為，中國與塔利班也可能達成一致，塔利班不挑戰和威脅中國利益，換取中國的投資和經濟好處。

外媒對中國與塔利班之間微妙關係有所解讀，中國官媒環球時報總編輯胡錫進9日在微博一篇談中國與塔利班的文章則引來爭議。胡錫進在文中說，塔利班發言人表示反對任何人和任何力量從阿富汗的土地上攻擊中國等國家。「現在知道中國外交的穩重和厲害了吧？」，「中國的路線確保了我們既是喀布爾的朋友，也是塔利班的朋友。重要的是，我們永遠是阿富汗的朋友」。

法廣報導，胡錫進這篇文章立即在評論區翻車，有網民回帖「誰同意你跟塔利班是朋友？」、「已經淪落到和塔利班交朋友來彰顯自己的外交成果了嗎？」、「真是三觀盡毀」、「嗯，恐怖組織都公開承認和你們是好朋友。太值得炫耀了」、「我們是沒朋友了嗎？需要拿塔利班的承認來作秀？」。

胡錫進後來再發文解釋稱，他相信中國不會去阿富汗「填補」美軍撤出留下的真空，中國作為阿富汗友好鄰國的自我定位不會變。網民的批評聲才稍歇。