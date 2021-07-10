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中國擬在印太築軍事基地 引發美國擔憂

中國新聞組／北京10日電
2015年9月6日，造訪吉布地港的人民解放軍柳州號護衛艦。（中新社資料照片)
2015年9月6日，造訪吉布地港的人民解放軍柳州號護衛艦。（中新社資料照片)

美國國防部對解放軍全球化補給網絡可能干擾美國軍事行動的憂慮可能成真？BBC報導，儘管中國迄今僅在東非吉布地擁有唯一的海外軍事基地，但多家國際媒體近期報導稱，中國或正計畫在印太地區打造更大規模的全球性軍事補給網絡，屆時解放軍的軍事投送能力將遠遠超出台灣海峽。

BBC報導指出，美國五角大樓在2020年度「中國軍事與安全發展報告」中曾指出，中國除在扼守紅海和印度洋的要衝吉布地建有軍事基地，「很可能考慮並且計畫」建設其他的海外設施向其海軍，空軍和地面部隊提供支持，例如在印太地區等國家。解放軍全球化的補給網絡可能對美國軍事行動構成干擾，並有助於中國對美國發起進攻行動。

這個擔憂在今年5月，路透有關中國計畫將太平洋島國吉里巴斯的一條長約3千米的飛機跑道升級，恢復使用美國曾在二戰中起降過軍機的地方的報導中，似乎可窺端倪。這意味著中國在距離夏威夷美軍基地不到3千公里，處於軍事打擊範圍內的地區建立了落腳點。但吉里巴斯官方未回應。

華盛頓智庫捍衛民主基金會的中國研究員、美國前外交官辛格頓（Craig Singleton）7日在「外交政策」撰文說，解放軍另已在柬埔寨，坦尚尼亞和阿拉伯聯合大公國等地在建立新軍事基地。美國的決策者和軍事領導人不久可能會看到解放軍的軍事投送能力將遠遠超出台灣海峽。

美國智庫戰略與國際研究中心下屬的亞洲海洋透明計畫（AMTI）6月公布的衛星圖片顯示，柬埔寨西南部雲壤港近期建了兩座長115英尺，寬20英尺疑與中國駐軍有關的建築；但柬埔寨總理洪森多次否認。美國國防部對解放軍在緬甸皎漂港建立後勤補給設施以及駐軍也表示擔憂，中國則反駁稱這誇大和渲染了中國軍事威脅。

不過澳洲格里菲斯亞洲研究所的教授安德魯·塞爾思（Andrew Selth）撰文說，上述指稱的事實基礎並不多。

中國 美國 解放軍

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