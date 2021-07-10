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加拿大拒引入匯豐新證據 孟晚舟案受打擊

中國新聞組／北京10日電
華為財務長孟晚舟在溫哥華居家軟禁期間，曾數次接到死亡威脅。（取材自央視新聞）
華為財務長孟晚舟在溫哥華居家軟禁期間，曾數次接到死亡威脅。（取材自央視新聞）

懸而未決的孟晚舟案再現新進展。加拿大法官做出判決，不同意引入從匯豐銀行獲取的新證據，這意味著，孟晚舟在8月舉行的最後階段審理中，將無法使用這些新證據。

據多維新聞綜合媒體報導，7月9日，加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院副首席大法官希瑟·霍姆斯（Heather Holmes）裁定，華為提供的匯豐銀行文件——這些證據不能起到任何作用。

孟晚舟律師此前表示，根據4月份在香港與匯豐銀行達成的法律和解協議，匯豐銀行提供數百頁電子郵件和其他文件表明，美國政府在針對孟晚舟的案件做出了選擇性、誤導性和「徹頭徹尾的虛假」指控。

但在引渡案中代表美國利益的加拿大政府律師反對接受匯豐銀行的文件，稱這些文件與引渡無關，更適合她在美國進行的欺詐審判，而不是她在加拿大的引渡聽證會。

孟晚舟的律師表示，文件顯示，匯豐高管很清楚，華為與Skycom和Canicula兩家子公司在伊朗業務關係，因此不可能發生欺詐行為。如果允許他們提交的新證據文件，這些文件有可能推翻引渡案。但是加拿大法官拒絕了。

中國央視報導稱，這意味著，孟晚舟在8月舉行的最後階段審理中，將無法使用這些新證據來證明美方提交法庭的引渡依據——《案件記錄》存在重大遺漏並誤導了法庭。

有法律界人士認為，如果引入這些新證據，將對美方要求引渡的關鍵證據構成挑戰。法官不同意引入這些新證據，對辯方律師在最後階段的審理中要求終止引渡程序是不利的。

對於加拿大扣留孟晚舟，中國政府始終敦促加方應該做的是反躬自省，立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。同時，中國官方亦從人權問題不斷向加拿大發起「攻擊」。

對於加拿大方面的舉動，中國網民表示憤慨，認為「加拿大演都不演了」，「要求制裁加拿大」，「順便也把加拿大幾個間諜也判了」，「當年法國阿爾斯通高管事件如出一轍，美國企業競爭不過，美國政府就直接下黑手」。

加拿大 孟晚舟 匯豐

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