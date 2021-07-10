中研究：7成新冠康復者 抗體維持1年

土耳其一名女子，在安卡拉接種中國科興新冠疫苗。（新華社）

中國 科學家研究發現，超過70%的自然感染新冠康復患者在感染後的12個月內，體內新冠抗體水平依然保持陽性，這說明接種疫苗 可以有效抑制新冠病毒的傳播。目前幾種已在全球獲核准新冠疫苗的免疫保護時間仍不確定，這項研究結果可幫助推斷疫苗注射後保護力的持續時間，並快速開發疫苗或研究治療方法。

紅星新聞報導，Nature子刊Nature Communications（「自然·通訊」）6日在線發表了來自中國科學家的新研究成果，論文共同通訊作者為國藥集團中國生物董事長楊曉明、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院臨床病毒研究室教授張欣欣。

研究團隊調查了長達12個月的新冠病毒感染患者的新冠抗體反應，也對來自869名新冠自然感染恢復期獻血者的1782份恢復期血漿樣本進行了新冠抗體檢測 ，證實新冠抗體與中和抗體滴度呈正相關。超過70%的自然感染新冠康復患者在感染後的12個月內，體內新冠抗體水平依然保持陽性；自然感染新冠康復患者體內抗體滴度水平在第9個月時趨於穩定，穩定後至少維持至12個月未表現出明顯下降。

該研究指出，雖然目前幾種新冠疫苗已在全球獲得批准，但它們的免疫保護時間仍不確定。評估新冠病毒誘導的免疫應答，特別是體液免疫應答的持久性，對於了解新冠病毒的發病機制和預測其疫苗保護時間至關重要，這將有助於快速開發疫苗或研究治療方法。

研究還發現，感染新冠後的第1至2個月，男性體內新冠抗體的滴度水平要高於女性，但第6至7個月與第11至12個月時，男性與女性之間的抗體滴度便無明顯區別。隨著患者年齡的增加，新冠抗體的滴度也隨之升高。