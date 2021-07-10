刺胳針：科興打2劑有效率83.5% 易儲存有利全球部署

科興疫苗在土耳其Ⅲ期臨床試驗中期結果，有效率達到83.5%。（取材自新華網）

英國醫學雜誌「刺胳針 」（The Lancet，又譯柳葉刀）8日發表了中國科興新冠滅活疫苗 「克爾來福」在土耳其Ⅲ期臨床試驗中期結果，顯示接種兩劑科興疫苗14天後，對預防有症狀感染的有效率為83.5%，對預防住院及死亡病例的保護效力為100%。在土耳其超過1萬名試驗參與者中，沒有嚴重不良事件或死亡的報告。該項研究由土耳其衞生部以及哈塞特佩大學醫學院等20多個機構和院校（臨床研究中心）聯合開展。

據大公報報導，「刺針」的文章顯示，該臨床試驗涉及超過1萬名18歲至59歲的志願者。自隨機分組至揭盲日，所有受試者在接種第二劑疫苗後平均觀察34天左右，10214名受試者中共觀察到150例新冠肺炎病例，其中41例患者發生在接種2劑疫苗14天後。41例中9例在疫苗組，32例在安慰劑組。無死亡病例，重症和住院病例共6名，均在安慰劑組。結果顯示，接種2劑疫苗後14天的疫苗保護效力為83.5%，預防重症和死亡的有效率為100%。

在安全性分析結果方面顯示，「克爾來福」能誘導產生較強的抗體反應，參與試驗的志願者沒有嚴重不良反應或死亡報告，大多數不良反應呈輕度，且絕大部分在疫苗接種後7天內發生。

研究報告的通訊作者、哈切特佩大學醫學院教授穆拉特．阿科瓦在一份聲明中說，「克爾來福」疫苗的優勢之一在於它無需在極低溫 度條件下儲存，因而更容易運輸和分發，這對疫苗的全球部署特別重要，因為一些國家可能很難做到在極低溫度條件下儲存大量疫苗。

「刺針」介紹，科興已分別於2020年5月、11月，2021年2月以及6月在國際權威期刊發表18-59歲成年人、60歲及以上人群、3-17歲兒童和青少年人群的Ⅰ/Ⅱ期臨床研究結果，均證實了克爾來福的安全性及免疫原性，以及大規模使用的可靠性。

2020年6月，克爾來福疫苗率先在內地獲批緊急使用，2021年2月獲批附條件上市，6月被世衞組織納入緊急使用清單，同月在內地獲批3歲及以上兒童緊急使用。