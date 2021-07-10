嗆美? 神學士：不允藉阿富汗攻擊中 歡迎中資協助重建

神學士發言人蘇海爾．沙欣（見圖）表示，已占領阿富汗85％地區，歡迎中國投資重建。（路透資料照片）

中美外交角力新戰場在阿富汗 ?阿富汗武裝組織神學士（Taliban）在美軍撤離阿富汗的同時大舉攻城掠地，宣稱已掌控多達85%領土；向來與中國 維持關係的神學士進一步表態，「不允許任何人利用阿富汗攻擊中國」，歡迎中資協助重建阿富汗；神學士的表態被指嗆美意味濃厚。

香港「南華早報」旗下媒體「本周亞洲」9日報導，神學士發言人蘇海爾．沙欣（Suhail Shaheen）7日接受該報採訪時表態稱，神學士歡迎中國投資 阿富汗重建，並承諾保證中國人員的安全。

據觀察者網報導，蘇海爾指出：「中國是一個友好的國家，我們歡迎他們參與到阿富汗的重建與發展中來。」他同時強調，神學士已經作出承諾，不會允許任何人利用阿富汗的土地去攻擊中國等國家，「不管是什麼個人和實體，也不管他們想攻擊哪個國家」。

蘇海爾指出，中國是阿富汗最主要的投資者，在美軍完全撤離阿富汗之後，神學士有必要尋求與中國就投資問題進行談判。

蘇海爾同時還就安全問題作出承諾，稱神學士當前控制阿富汗85％大部分領土，如果中國投資者和工人將來返回阿富汗，神學士會保護他們的安全：「我們歡迎他們，如果他們在阿富汗有投資，我們當然也會保障他們的安全，這對我們非常重要。」

在過去十多年裡，中國一直穩步推進在阿富汗的投資。「本周亞洲」提到，早在2011年，中國石油天然氣集團就贏得了阿富汗一項4億美元的競標，獲得三個區域油田的開採權，為期25年；首都喀布爾東南的洛加爾省一處銅礦的開採權，也由中國公司獲得。

儘管蘇海爾的表態相當積極，但德國馬歇爾基金會亞洲計劃高級研究員安德魯．斯莫爾（Andrew Small）認為，阿富汗地區的戰亂和緊張局勢，可能還是會對中國的投資造成一定影響。

不過在戰亂之下，阿富汗政府及神學士方面也一致認為，戰爭不能解決阿富汗問題。當地時間7月7日，阿富汗政府代表團和塔利班代表團伊朗首都德黑蘭舉行會議，雙方發表聯合聲明，強調「所有和平解決衝突的嘗試都被認為是正確的」。

半島電視台稱，雙方已經同意繼續就實現和平過渡機制舉行進一步會談，但均未提及會議具體地點和時間。

對此，中國外交部發言人汪文斌回應稱，中方始終認為，政治談判是解決阿富汗問題的唯一正確途徑。呼籲阿和談各方以國家和人民利益為重，保持阿人內部談判勢頭，盡快明確實現和解的路線圖和時間表，推動阿富汗神學士以溫和方式回歸政治主流，共同打造廣泛包容的未來政治架構，為阿實現持久和平奠定基礎。

另據環球時報報導，美軍從阿富汗的突然撤出在美國國內也遭到很多反對，名為撤軍，但在很多人看來美國是在阿富汗打不下去了，失敗了，被迫倉皇逃走。

環球時報稱，美國帶給阿富汗的痛苦一頁翻過去了，新的一頁正在那個國家展開。它會是內戰還是和解仍不確定，什麼能把那個國家從一盤散沙凝聚起來同樣難以預料。但中國將會一直是阿富汗充滿善意並且願意提供幫助的鄰居，我們只向阿富汗輸入正能量，決不會去那裡製造悲劇。