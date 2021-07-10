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環時總編貼漫畫罵杜魯多? 美媒：幼稚無用

中國新聞組／北京10日電
環球時報總編輯胡錫進日前在推特張貼漫畫，疑藉此暗諷加拿大原住民遺骸事件。（取材自推特）
環球時報總編輯胡錫進日前在推特張貼漫畫，疑藉此暗諷加拿大原住民遺骸事件。（取材自推特）

中國官媒環球時報總編輯胡錫進日前在推特張貼一幅漫畫，一位酷似加拿大總理杜魯多的人坐在一堆骷髏頭上，並配文「這個人是誰？他不擔心原住民朝他臉上吐口水嗎？」，疑藉此暗諷加拿大原住民寄宿學校遺骸事件。美媒引述學者批評，這是中國試圖裂解加拿大，並轉移國際對新疆人權問題焦點所使出「幼稚無用」的招數。

自由亞洲電台報導，胡錫進日前在推特上公開張貼嘲諷杜魯多的漫畫。漫畫中，杜魯多身處有禿鷹盤旋的墓地，坐在一堆骷髏頭上說：「我們偷了你們的土地，殺了你們的人，埋葬了你們的孩子，讓我們和解吧。」胡錫進並貼文中以英文寫著：「這個人是誰？他不擔心原住民朝他臉上吐口水嗎？」。

中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊隨即也在推特轉發同一則漫畫，並配文「你認為你們所謂的和解值得炫耀嗎？！」李楊今年3月曾在推特上稱杜魯多是「美國走狗」、「敗家子」。

報導認為，這是中國因不滿加拿大批評北京當局迫害新疆少數民族問題，官方連番攻擊加拿大原住民寄宿學校遺骸事件。

報導並引述加拿大約克大學副教授沈榮欽認為，這是中國在裂解加拿大的一個方式，某種程度上可迎合加拿大對總理不滿的人；另一方面是要轉移焦點，使大家忽略中國在新疆所做的暴行。他稱這種戰狼風格非常幼稚，除了降低自己國格外，看不出有什麼作用。

加拿大歷史維護會會長列國遠稱，加拿大花六年的時間，在全國訪問了6500位證人，就當年原住民寄宿學校制度的悲慘歷史和遺害深入調查並進行國民的教育；中國則是依然大規模迫害新疆維吾爾族人並否認。「一個是願意為歷史負責任的政府，一個是不願省思丶甚至反咬他人的政府，如何放在同一個水平上比較？」

沈榮欽認為，中國這種戰狼風格非常幼稚，除了降低自己國格外，看不出有什麼作用。他並稱，中國糧食不足，依然需要加拿大的穀類和肉品，顯然中國也只能透過社交媒體發發牢騷。

加拿大 中國 杜魯多

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