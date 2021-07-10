14中企涉新疆人權列美黑名單 中批「以疆制華」必反擊

美國以侵犯新疆人權為由，再列14家中企進入黑名單。外交部發言人汪文斌批評，這是美方禍亂新疆、以疆治華的手段。(中新社)

美國 拜登政府增列34家國外實體進入黑名單，其中包括14個涉嫌在新疆 侵犯人權與進行科技監控的中國 實體。中國外交部9日駁斥美方，稱美方「打著人權幌子打壓中國特定企業和產業」、「禍亂新疆、以疆制華」。中方對此堅決反對，並強調將採取一切必要措施，堅決挫敗美方干涉中國內政的企圖。

路透報導，美國商務部上月也以涉嫌在新疆強迫勞動為由，宣布將另外5家企業與其他中國實體列入黑名單。消息人士說，拜登政府為了針對侵犯人權行徑向中國究責，將這些企業列入美國商務部的出口管制實體清單。

澎湃新聞報導，外交部發言人汪文斌9日表示，「美方所謂的『實體清單』實質是打著人權幌子打壓中國特定企業和產業的工具，是美方禍亂新疆、以疆制華的手段，中方對此堅決反對。」中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

此外，指數公司標普、道瓊、富時羅素7日晚間決定將更多中國企業從其指數中剔除。汪文斌回應，中方堅決反對美國將經貿問題政治化，濫用國家力量，泛化國家安全概念，無端打壓中國企業。美方的有關行徑，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭等通行國際經貿規則，違背時代發展潮流，會損及各國投資者利益，也會損害美國利益和自身的形象。

他強調，中國資本市場開放程度日益提升，個別企業不在一些國際指數之內並不妨礙國際投資者透過多種方式投資於這些企業，分享中國發展的紅利，「有關指數剔除優質的中國企業，只會降低這些指數的權威性和代表性，這是他們自己的損失。」

另據中央社報導，這34個企業與實體共列入43個條目。其中14家中國企業與實體涉嫌對維吾爾族、哈薩克族與其他少數民族進行鎮壓、大規模拘留與高科技監控。

涉嫌侵害新疆人權的中國企業與實體清單包括中國電子科學研究院、新疆聯海創智信息科技、立昂技術、新疆湯立科技、深圳科葩信息技術、新疆熙菱信息技術、北京格靈深曈信息技術、深圳市華安泰智科技，成都西物信安智能系統等14家。

商務部也將5家直接支持中國軍事現代化項目的實體列入清單，這些項目與激光和戰鬥管理系統相關。