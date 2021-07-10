擺脫人權爭議 王毅喊話歐盟 盼堅持「戰略夥伴」

國務委員兼外交部長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利8日舉行視訊會議。（取材自外交部網站）

中國 與歐盟先前因新疆人權問題關係惡化，中國國務委員兼外交部長王毅 與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8日舉行視訊會議，王毅在會上闡述中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場，並稱中歐唯一恰當定位就是「全面戰略夥伴」。而博雷利強調，尊重中國的主權和領土完整，「不支持香港獨立。」

外交部網站指出，王毅與會中強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，反對各種虛偽的「教師爺」。

針對所謂「基於規則的國際秩序」，王毅指出，規則應由國際社會共同制定，而不是搞「家規」、「幫規」，以此強加於人，各國應當共同維護的是以「聯合國 憲章」宗旨和原則為核心的國際體系，應當共同堅持的是以國際法為基礎的國際秩序。

王毅強調，中歐之間既沒有重大利害衝突，也沒有地緣政治矛盾。「雙方應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，彼此交往最重要的原則就是相互尊重、求同存異。」

博雷利則介紹了歐方對歐中關係及有關問題的立場和觀點。他表示，中國的快速發展是客觀事實，符合歷史潮流，歐方無意搞制度性對抗，不認同「新冷戰」和小圈子，無意使歐中關係陷入不穩定，歐中合作是根本性、戰略性的，不是可選項、而是必選項。「我們應管控分歧，而不是讓分歧阻礙交往和合作。」

博雷利強調，歐方認為國際規則指的是「聯合國憲章」、「人權宣言」，以及在聯合國多邊框架下制訂的規則，不認同基於國內法對他國實施單邊制裁或將自己意志強加於人。歐方堅持自己的價值理念，「但歐方尊重中國的主權和領土完整，不支持香港『獨立』。」

博雷利還提到，歐中投資協定生效符合雙方利益，希望雙方為此共同努力。