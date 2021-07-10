美中關係緊張 季辛吉建議循尼克森模式 派出親信對話

季辛吉通過視頻連線方式出席紀念活動並致辭。(新華社)

9日是前美國 國務卿季辛吉祕密訪問中國 50年，中國國家副主席王岐山表示，中美三個聯合公報為雙方處理中美關係提供根本遵循，雙方要透過對話協商，妥善處理分歧。季辛吉則提及，如今美中關係再次緊張，需要盡快展開類似當年尼克森和毛澤東的對話。

具中國官方色彩的中國人民外交學會與美國非營利性機構「美中關係全國委員會」9日合作舉辦「紀念季辛吉祕密訪華50周年」網路研討會，王岐山與季辛吉都發表演說。

季辛吉透過視訊的演說提及，美中在互相體認差異的前提下展開，尼克森1972年訪中，最重要的理解就是「美國認知到『海峽兩邊的中國人都認為只有一個中國，台灣 是中國的一部分』，美國對此立場不提出異議。」中共前領導人毛澤東也清楚表明，台灣問題會需要長時間來解決。

美國前國務卿季辛吉。(新華社資料照片)

季辛吉說，雙方本著相互克制的基礎，處理許多不同議題，讓美國與中國的發展更順利；如今美中關係愈發困難，需要類似當年尼克森和毛澤東的對話，兩國領導人應指派親信展開討論。

王岐山則表示，中美要尊重彼此主權、安全與發展利益，三個聯合公報顯示，中國最關注涉及中方主權、安全和發展的問題。

王岐山強調，中美合作的領域不是縮小，而是擴大，包含新冠疫情、經濟復甦、網路安全、氣候變化、核不擴散、人工智慧、太空探索都是能夠合作的領域。同時，王岐山也批評，美方濫用國家安全、操弄意識形態分歧。

王岐山說，美方以競爭為名，把中國打造成假想敵，營造猜忌對立、勝敗對決的氣氛，這可能導致戰略誤導、誘發戰略誤判。美方應認清自身面臨的最大挑戰不在外國、更不是中國，而是美國自身。