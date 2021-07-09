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美稱拒簽中國留學生只影響極少數人 中呼籲停止打壓

記者林汪靜／即時報導
美國國務院發言人回應，中國研究生美國簽證被拒簽，只影響少於2%的申請人。中國外交部9日表示，停止對中國留學生限制打壓。（圖／取自中國外交部網站）
美國國務院發言人回應，中國研究生美國簽證被拒簽，只影響少於2%的申請人。中國外交部9日表示，停止對中國留學生限制打壓。（圖／取自中國外交部網站）

近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時被拒簽，美國國務院發言人對此回應，只影響少於2%的中國籍申請人。中國外交部9日表示，「美國政府繼續將這個充滿偏見、歧視的總統令奉為圭臬，與美方自我標榜的開放自由理念和歡迎中國學生的表態完全不符。」並稱停止對中國留學生限制打壓。

香港01報導，美國國務院發言人表示，只影響少於2%的F與J類簽證的中國籍申請人。美國歡迎中國學者等國際學生，拜登政府今年5月重啟因為疫情停擺超過一年的學生簽證服務，「清楚表明這屆政府對向國際學生開放的重視。」

北京日報報導，對此，中國外交部發言人汪文斌於9日的例行記者會上表示，「美國本屆政府口口聲聲說重視對國際學生的開放性，卻繼續將這個充滿偏見、歧視的總統令奉為圭臬，這與美方自我標榜的開放自由理念和歡迎中國學生的表態完全不符，是繼續在開歷史倒車。」

汪文斌指出，美方稱上述措施只影響少於2%的中國籍申請人，但美國喬治城大學的報告評估，每年預計有3千到5千名擬赴美留學的相關學科中國研究生受到第10043號總統令的影響，占總人數的16%到27%。

他說，「我們同時也看到大量受到10043號總統令影響的莘莘學子自發成立網站，講述自身被拒簽的經歷，呼籲維護學術自由，這是美方應當正視的聲音。」人文交流是中美關係的根基，學術教育與科技交流是中美人文交流的重要組成部分，敦促美方正式並重新審議這個問題，停止對中國留學生的無端限制打壓，保護他們的合法權益。

中國留學生 美國 學生簽證

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