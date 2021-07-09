大熊貓瀕危→易危「降級保護」 童言：何時人手一隻？

大熊貓野外種群數量達到1800多隻，受威脅程度等級由瀕危降為易危。（取材自央視）

隨着中國 建立起較為完備的自然保護地體系，大面積自然生態系統得到系統、完整地保護，大熊貓野外種群數量達到1800多隻，受威脅程度等級由瀕危降為易危。大熊貓「被迫降級」的消息很快衝上熱搜，並引發網友們熱烈的討論。

香港 文匯報報導，除了野生大熊貓，藏羚羊、麋鹿等珍稀瀕危物種的生存狀況也得到改善。大熊貓受威脅程度等級降為易危，在熱搜話題裡，「什麼時候可以人手一隻」、「熊貓自由能提上日程了嗎」、「期待可以實現自由擼熊貓的願望」，「夢想」養熊貓的網友不在少數。

大熊貓「降級」也引來了不少讓人忍俊不禁的童言童語。四川成都市民張女士表示，她正在讀幼兒園的小兒子一直很喜歡大熊貓，經常要求去成都大熊貓繁育研究基地看熊貓。當張女士告訴兒子熊貓「降級」的消息後，兒子問她是不是熊貓變多了，「得到肯定答覆後，他很高興地問我，可以人手一隻了嗎？」

「這是最開心的降級！」、「第一次因為降級而感到高興。」、 「這是中國環境保護和動物保護的成果。大熊貓被降級也不會改變牠是中國獨有的。」有網友在微博 上說，聽到這個消息真的很開心，這說明國家各個熊貓保護區工作人員的保護工作取得了很大成效，熊貓數量才會不斷增長。「感謝科研人員及相關人員、部門的努力，替糰子們（記者註：網友們對熊貓的暱稱，因其黑白相間且圓滾滾的，像芝麻湯團）感謝你們。」

事實上，自1984年世界自然基金會將大熊貓列為世界10種瀕危動植物之首，科研工作者經歷了近40年，才讓這一在地球上存活了800萬年、堪稱動物界活化石的大熊貓數量逐漸恢復。

另據新京報報導，中國已有10大瀕危保護動物保護成功，此次大熊貓降級至「易危」，但生態環境部對大熊貓的相關保護不會降級。

中國根據自身實際情況，結合IUCN標準，制定了中國動物紅皮書的物種等級劃分，採用了野生滅絕、絕跡、瀕危、易危、稀有和未定等級，實際與IUCN標準大同小異。僅在數量依據上，大熊貓野外種群數量已經達到1800多只，超過「瀕危」上限250隻，也突破了「易危」上限1000隻。因此，其「降危」是科學、謹慎的。

但大熊貓實際生存狀況，尚未完全脫離危險境地，棲息地並不完善，保護地呈現碎片化。2016年的官方調查表明，大熊貓僅分佈於川、陝、甘三省的狹窄地區，由於自然隔離和人為乾擾等因素影響，大熊貓野外種群被分割成33個局域種群。這種狀況至今並沒有完全改善，因此需在保護地方面予以更多投入。