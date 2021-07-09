6個高感染率國 就有5個依賴中疫苗
CNBC所做的一項分析發現，根據人口因素調整後的每周Covid-19病例數，在世界上至少有六個接種率最高的國家中仍然很高，而其中五個依賴來自中國的疫苗。
據美國之音報導，美國財經電視網CNBC的一項分析顯示，在疫苗接種率和Covid-19感染率都很高的國家中，大多數國家都依賴中國製造的疫苗。
不過，專家表示，各國不應停止使用來自中國的Covid-19疫苗，尤其是在低收入和中等收入國家的供應短缺問題尤為嚴重的情況下。
這些國家排名六個，其中五個主要依靠中國疫苗：阿拉伯聯合酋長國、塞舌爾、蒙古、烏拉圭和智利。其中一個不依賴中國疫苗的國家是英國。
另據法廣報導，新加坡衛生部宣布，新加坡統計全國新冠病毒疫苗接種數據時，並未納入打過中國科興疫苗的人。另據一份近日洩露的泰國衛生部內部文件，該國質疑科興疫苗的有效性。
新加坡國家接種計畫為何不納入科興疫苗，當局表示仍在等待科興公司提供關鍵數據。新加坡衛生部長表示：「目前沒有醫療和科學數據，去建立科興疫苗在感染和對抗Delta病毒上的效力」。
中國疫苗的有效性在國外引起越來越多懷疑，意大利總理德拉吉6月底以智利為例公開質疑中國疫苗效力不足，印尼六月份至少10名醫生接種兩劑中國疫苗後死亡更令該國醫學協會驚異。而紐約時報6月23日報導說，「來自多個國家的例子表明，中國疫苗在阻止病毒傳播方面可能不是很有效，尤其是新變種」。
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