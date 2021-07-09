6個高感染率國 就有5個依賴中疫苗

一名護士在北京的疫苗接種中心拿著一盒北京生物製品研究所生產的冠狀病毒病(COVID-19) 疫苗。(路透)

CNBC所做的一項分析發現，根據人口因素調整後的每周Covid-19病例數，在世界上至少有六個接種率最高的國家中仍然很高，而其中五個依賴來自中國 的疫苗 。

據美國之音報導，美國財經電視網CNBC的一項分析顯示，在疫苗接種率和Covid-19感染率都很高的國家中，大多數國家都依賴中國製造的疫苗。

不過，專家表示，各國不應停止使用來自中國的Covid-19疫苗，尤其是在低收入和中等收入國家的供應短缺問題尤為嚴重的情況下。

這些國家排名六個，其中五個主要依靠中國疫苗：阿拉伯聯合酋長國、塞舌爾、蒙古、烏拉圭和智利。其中一個不依賴中國疫苗的國家是英國。

另據法廣報導，新加坡 衛生部宣布，新加坡統計全國新冠病毒疫苗接種數據時，並未納入打過中國科興疫苗的人。另據一份近日洩露的泰國衛生部內部文件，該國質疑科興疫苗的有效性。

新加坡國家接種計畫為何不納入科興疫苗，當局表示仍在等待科興公司提供關鍵數據。新加坡衛生部長表示：「目前沒有醫療和科學數據，去建立科興疫苗在感染和對抗Delta病毒上的效力」。

中國疫苗的有效性在國外引起越來越多懷疑，意大利總理德拉吉6月底以智利為例公開質疑中國疫苗效力不足，印尼六月份至少10名醫生接種兩劑中國疫苗後死亡更令該國醫學協會驚異。而紐約時報6月23日報導說，「來自多個國家的例子表明，中國疫苗在阻止病毒傳播方面可能不是很有效，尤其是新變種」。