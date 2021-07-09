艙外服誰設計的？ 湘大、湖大搶成果歸屬權

湖南大學7月4日微信公眾號推文介紹。（取材自微信）

近日，中國 航天員在中國空間站首次出艙使用、中國自主研製的新一代「飛天」艙外航天服（艙外服）甚受矚目。該艙外服是由誰設計的？湖南大學與湘潭大學都爭取相關設計成果歸屬，引發關注。

澎湃新聞報導，7月8日上午，湘潭大學黨委宣傳部表示，目前湘潭大學校方已關注到此事，湘潭大學和湖南大學兩校領導正在溝通。

有網友8日爆料稱，湘潭大學歷經8年付出的航天服設計成果，因團隊裡一位老師2020年去湖南大學任教，而被宣傳為是湖南大學的研究成果，相關工作人員對此表示不滿。

名為「馬秋成老師」的微信 朋友圈截圖近日在社交媒體上熱傳。在截圖中，「馬秋成老師」表示，學院領導2012年安排他帶領工業設計團隊爭取項目；他2013年帶領團隊，開始「空間站艙外服」投標工作；「我本人不作工業設計」 ，中標後，他指派羅建平為項目負責人。2020年，羅建平到湖南大學工作。馬秋成老師的朋友圈對於此事的說明，已向本人核實此內容屬實。

「馬秋成老師」寫道，「不可否認，在艙外服工業設計項目的實施過程中，羅建平老師做出了重要貢獻，2020年到湖南大學工作之後，宣傳單位和個人也算是可以理解的，但必須以尊重事實為前提，走自己的路可以，但不能把別人的路也堵了，這是做人的基本原則。」

事件引發爭議後，羅建平或湖南大學相關工作人員目前未見置評。