騰訊「探星計畫」合作國家天文台 AI技術尋找脈衝星

2021世界人工智能大會在上海開幕，本屆大會的主題是「智聯世界 眾智成城」，設會議論壇、展覽展示、競賽評獎、應用體驗等活動，超過300家企業的眾多前沿人工智能技術與產品集中亮相。(新華社)

騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰8日在2021世界人工智能 （AI ）大會上宣布，騰訊將和國家天文台聯合啟動「探星計畫」，將AI技術用於尋找脈衝星，探索宇宙；預計以「雲+AI」方式幫助中國 「天眼」FAST處理數據，原本一年的處理時間僅需3天即可完成。這也將使觀測靈敏度優於美國的FAST望遠鏡如虎添翼。

由國家發改委等單位舉辦的2021世界人工智能大會昨天在上海開幕，今年主題是「智聯世界，眾智成城」，包括五位圖靈獎得主、一位諾貝爾獎得主、62位國內外院士與會。

馬化騰在會中以微信語音方式發表演講，宣布騰訊將和國家天文台聯合啟動「探星計畫」。香港經濟日報報導，「探星計畫」將基於騰訊上海優圖實驗室領先的計算機視覺技術、騰訊雲領先的計算能力，用「雲+AI」幫助中國天眼FAST（500米口徑球面射電望遠鏡）處理每天接收到的龐大數據，並通過視覺AI分析找到脈衝星線索。

FAST在一周內產生的數據，約相當於3000萬張信號圖，若以人工肉眼每秒處理一張的速度，即使不吃不喝不休息也要費時一年。如果通過AI預篩選，只需3天即可完成，將極大的節省人工時間成本。在AI輔助下，FAST對脈衝星搜索效率將得到顯著提升，也將更好的幫助中國在天文和天體物理領域的深入研究。

脈衝星是大質量恆星死亡後的殘骸，被稱做宇宙中的燈塔，長期以來都是天文和物理學的前沿研究領域，對其進行研究，有望得到許多重大天體物理學問題的答案。中國天眼FAST是目前世界上靈敏度最高的射電望遠鏡，截至今年3月已新發現201顆脈衝星。

馬化騰並表示，AI為人類生活帶來了越來越多的便利，但對AI的未知仍大於已知。人類追求科技向善，就要推動AI向善，讓AI技術實現「可知、可控、可用、可靠」。

另美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）8日在會中發表視像演說，談及中美科技戰白熱化時表示，「我認為，任何一方都不能謀求壟斷，雙方必須達成一致，設置一些符合雙方安全利益的限制，符合各自未來的商業利益和人文發展，這是我在意外了解、並研究人工智能後得到的結論」。基辛格並呼籲中美為此展開對話。