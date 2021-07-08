滴滴、滿幫前車之鑑 字節跳動嚇到 推遲來美IPO

中國嚴格把關大數據出海，官方動作頻頻，TikTok母公司字節跳動可能會推遲IPO。（歐新社）

中國 嚴格把關大數據出海，對科技企業監管趨嚴，滴滴和貨車資訊平台滿幫集團旗下兩家物流平台相繼遭網路安全審查後，互聯網平台跨境上市風聲鶴唳，原本推進赴美上市的TikTok 母公司字節跳動傳推遲IPO，不惜面臨估值下調。

CNBC引述消息稱，中國官方動作頻頻，TikTok母公司字節跳動憂慮加劇，可能會推遲IPO。據悉，字節跳動目前估值約4500億美元。對此，字節跳動7日回應，公司暫不具備上市條件，目前無上市計畫。

字節跳動上市消息頻傳，3月底，小米原高級副總裁周受資加入字節跳動擔任財務長，也被認為是字節跳動加快上市步伐的信號，周受資曾幫助小米成功赴港上市。

中國網信辦2日宣布對滴滴審查後，4日要求各應用電商下架滴滴App。5日網信辦再對大陸貨車資訊平台滿幫集團旗下的物流平台「運滿滿」和「貨車幫」，以及招聘平台「BOSS直聘」展開安全審查。上述企業與平台均回應，會積極配合，保障數據安全。

相較滴滴的市場地位，滿幫及BOSS直聘則屬於較小眾市場，尚未形成壟斷。不過，近期赴美上市是這些企業共通點，引發市場猜測，官方在意數據平台在海外上市風險。多維新聞引述知情人士稱，滴滴被罰是因為不願與監管層多次溝通，執意赴美上市。

外界認為，官方下一個目標，可能會是旗下產品每月高達19億活躍用戶的字節跳動。而字節跳動擔憂恐被掃到颱風尾，可能打算延後IPO時程。

自從螞蟻上市急煞車後，中國與網路相關的科技龍頭就一一受到官方政府緊盯，特別是涉及資訊、金融及個人數據等領域。而字節跳動旗下最熱門的App「抖音」握有中國民眾個資，至於抖音國際版本TikTok則是擁有除中國以外的用戶個資。因此字節跳動去年一度曾為中美科技戰的主軸之一。

去年美國 川普政府封殺TikTok，並逼迫其與母公司字節跳動切割，當時還盛傳甲骨文、微軟均有意買下 TikTok美國地區業務。而中國為防止字節跳動關鍵AI演算法被賣出，直接明令禁止。