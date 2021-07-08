中概股來美上市 須中證監批准 投資專家：再買是白癡

有投資人認為，北京政府對滴滴出手似乎有雙重目的，一方面要控制企業領導人，另一方面要確保投資人的痛苦主要集中在美國，而不是中國。（路透）

滴滴出行因被中國 啟動網絡安全審查，6日在美國 股市重挫，連累所有中概股幾乎全體陪跌。彭博引述知情人士稱，未來中資公司包括離岸實體在內的海外企業，其上市行為都會被納入中國證監會的監管範圍。在新規定下，所有紅籌等VIE架構(可變利益實體)企業，赴美國或香港上市時，均需尋求批准。

北京政府對滴滴出手，導致中概股受累。（路透）

6月30日起在紐約掛牌的滴滴美國存託憑證（ADR）周二收盤崩跌20%，報12.49美元，蒸發約150億美元的市值，且跌破14美元的IPO發行價。滴滴上周募集44億美元，一舉成為在美國IPO規模第二大的中企。

不久前在美國上市的滿幫集團和看準網分別下跌6.7%和16%。和滴滴一樣，他們受到中國的網絡安全審查，也被要求停止新用戶註冊。與此同時，滴滴第二大股東Uber Technologies Inc.下跌1.8%。

中國國家互聯網信息辦公室2日宣布對該公司啟動網絡安全審查，網信辦又下令應用商店將滴滴出行的App下架，認為存在「嚴重違法違規」收集使用個資問題。國務院更發出全面警告，表示要完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等法規。國務院還說，將抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定。

此外，中國中央辦公廳、國務院辦公廳6日發布的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》中，也提出加強中概股監管。這意味監管機構正在積極研究和參與跨境審計監管的合作，解決海內外監管部門不同訴求的衝突。

上海申倫律師事務所的夏海龍律師說：「由於現在沒有對證券進行跨境監管的機制，因此對資料進行安全審查可能就成了中國監管機構整頓海外上市公司的有效工具。」

另據美國之音報導，截至7月6日止，今年已有37家中概股赴美上市，累計集資額約129億美元。但面對中概股急凍，法律學者指出，現有美國法律無法保護美國中概股投資 者免遭池魚之殃，投資專家呼籲投資者遠離中概股。

美國財經電視台主持人吉姆·克萊默(Jim Cramer）7日說：「如果你在這之後購買中國股票，你就是個白癡」。滴滴全球在首次公開募股後的失敗，可能會永久改變美國投資者對尋求在華爾街上市的中國公司的態度。他在節目中問「為什麼你需要在這之後將你的資金置於風險之中呢？」

在中國網絡管理部門對滴滴進行網絡安全的調查宣布以後，代表投資人權益的美國Labaton Sucharow LLP律師事務所，2日向滴滴股東發出通告，表示將代表滴滴股東就索賠進行調查。