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造神再升級 「習近平經濟思想」將設研究中心

記者林則宏／北京8日電
中共中央總書習近平7月1日，曾在慶祝中國共產黨成立100周年大會上講話。（新華社）
中共中央總書習近平7月1日，曾在慶祝中國共產黨成立100周年大會上講話。（新華社）

中共習近平的「造神運動」進一步升級。據新華社報導，經中共中央批准，在國家發展改革委員會成立「習近平經濟思想研究中心」，並已於5日召開習近平經濟思想研究中心成立大會暨理事會第一次全體會議。

2017年中國共產黨第十九次全國代表大會，正式將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入中共黨章，確立為中國共產黨必須長期堅持的指導思想。 

如今，中共又提出「習近平經濟思想」，並且在國家發展改革委員會成立研究中心，形同對外宣告將以「習近平經濟思想」引領未來中國經濟的發展。

新華社報導，前述會議指出，「習近平經濟思想」是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是做好新時代經濟工作的根本遵循和科學指南。

會議稱，「成立習近平經濟思想研究中心意義重大、使命光榮，研究中心要成為進行深入學習的重要載體、系統研究的重要智庫、宣傳貫徹的重要平台、闡釋傳播的重要陣地，努力建設成為國家級、權威性、開放型、有影響的研究中心」。

會議並強調，「要高起點、高標準、高質量推進習近平經濟思想研究中心建設。要把講政治作為第一要求，堅持正確政治方向，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，確保各項工作沿著正確的方向前進」。

除了強調「講政治」外，通篇報導並未提及，究竟「習近平經濟思想」的具體內涵為何。

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