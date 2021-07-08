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歐議會動議 將抵制北京冬奧

中國新聞組／北京8日電

歐洲議會預計在8日通過一項動議，制裁香港官員、抵制北京冬季奧運會。據了解，這項動議將會以絕對多數票獲得通過。雖然不具法律約束力，但它將可以為歐盟委員會和歐盟理事會了解歐洲議會的情緒提供參考。另外，英國反對黨工黨6日也敦促英國政府以中國侵害新疆人權為由，對2022年北京冬季奧運會進行政治抵制。

美國之音引述香港南華早報報導，歐洲議會的主要政黨已經在周二和周三完成了這個動議的起草工作，對北京損害香港民眾的自由權利和封殺香港民主派媒體「蘋果日報」的做法提出嚴厲的批評。動議還要求對香港有關官員進行制裁，對北京冬季奧運會進行抵制。

負責歐盟日常事務的歐盟委員會，目前還沒有就是否支持抵制北京冬奧會和制裁香港官員的問題上表明態度。

報導說，被列入制裁名單的不僅有香港官員，還有中國官員，如中國國務院港澳辦主任夏寶龍和他的前任張曉明，香港中聯辦主任駱惠寧和中央駐港國安公署署長鄭雁雄，以及「在通過相關措施和參與旨在破壞香港高度自治和自由權利行動的中華人民共和國的一些機構」。

在另一方面，英國主要反對黨工黨周二也敦促英國政府和王室對2022年北京冬季奧運會進行政治抵制，除非中國同意聯合國派人進入中國就新疆發生的系統性侵害人權行為進行調查。

英國政府對中國侵犯人權的行為多次提出譴責，但是英國一直沒有公開表示抵制北京冬奧會。美國國務卿布林肯上個月表示，華盛頓正在就是否抵制這次冬季奧運會的問題謀求盟國的共識。

北京堅決否認國際對拘押維吾爾穆斯林、酷刑或強迫絕育的指控，稱美國這樣做是搞體育政治化。

此外，中國國家主席習近平7月7日晚上與捷克總統齊曼（Milos Zeman）通電話。習近平表示，高度讚賞對方多年來堅持從大局和長遠出發看待中捷關係，並表示希望捷方更多人士正確看待中國和中國發展，致力於加強兩國溝通和合作，妥善處理有關問題，使中捷關係保持健康和活力。

習近平指出，雙方要善用共建「一帶一路」等平台，加強抗疫合作，推進復工復產和經濟復甦，鼓勵雙向投資和貿易，努力創造更多合作亮點。

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